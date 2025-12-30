Zaragoza planea obligar a todos los taxistas a utilizar la aplicación móvil MOZA: solo la usa un 23% en fines de semana

La aplicación oficial del taxi de Zaragoza, MOZA, ha hecho algunos cambios en su nueva actualización. Por ejemplo, ya permite pagar los trayectos directamente desde el móvil mediante tarjeta bancaria integrada en la propia app.

Además de esta mejora, que agiliza el servicio, hay otros detalles que los propios taxistas han celebrado de buena gana. Como el que se sancione a los clientes que, tras pedir un servicio a través de la aplicación, cogen otro coche o no esperan a que el conductor les recoja.

Pero, pese a todos los cambios, parece que la aplicación no acaba de tener todo el éxito que podría. No en los ciudadanos, sino entre los propios taxistas.

Al menos, eso es lo que señalan desde el propio Ayuntamiento, desde donde se plantean poner como obligatorio que todos los taxis lleven activada Moza. Una norma que todavía están estudiando, pero que vendría dada precisamente porque durante los fines de semana han observado que la aplicación solo está activa en un máximo de 300 taxistas. Esto supone que solo un 23% la usa, cuando aseguran que podrían ser 1.300.

Precio del taxi

Entre otras novedades, el Ayuntamiento ha comunicado también que el precio del taxi se mantendrá igual en 2026. Desde la asociación provincial del Taxi pidieron al Ayuntamiento un suplemento fijo de 2 euros las madrugadas del fin de semana y ferial (de 00.00 a 6.00) para incentivar la salida de taxistas para prestar el servicio en esa franja horaria.

La subida, según han remarcado los técnicos municipales, "no estaba fundamentalmente razonada para poder cubrir las necesidades de los usuarios". Asimismo, el Gobierno municipal aprobará el calendario laboral del taxi para el año 2026 que contempla mantener los dos días de fiesta que votó el colectivo.

Por otro lado, los servicios municipales de Movilidad han considerado que "los fines de semana hay una mayor necesidad de servicio de taxi y, aunque el Ayuntamiento permite que el fin de semana pueda trabajar la totalidad de la plantilla, se observa que la media de taxis en circulación los sábados frente a los viernes sube muy poco, no lo suficiente para atender a todas las demandas". En especial, remarcan la franja horaria de las 2 a las 6 de mañana, con un número de vehículos poco efectivo para la demanda.

Por ello, el Ayuntamiento está trabajando en un informe que identifique los puntos con mayor necesidad de servicio de taxi, ya sea por localización (Estación Delicias, ocio, restauración o eventos programados en diferentes épocas), así como las incidencias por obras a lo largo del año 2026. Una vez concluido el informe se llevarán a cabo medidas que nos ayuden a atender un mínimo de servicios en todos los puntos de la ciudad.