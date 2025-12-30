Zaragoza espera recaudar 286,9 millones en impuestos para 2026, un millón más que en el presupuesto anterior

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, (en el centro de la imagen) acompañada por la concejal de Hacienda, Blanca Solas, y el concejal de Presidencia, Ángel Lorén. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Zaragoza tendrá 1.039.813.747 euros de presupuesto para 2026. Unas cuentas históricas elaboradas "con responsabilidad y coherencia" que alcanzan un 6% más de lo acordado en el ejercicio anterior (cuando se presupuestaron 978 millones) y que cuentan con una destacada asignación en áreas como las políticas sociales, urbanismo y cultura.

Así lo ha explicado la concejal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, quien además de estar presente en el anuncio de los acuerdos presupuestarios para 2026, ha explicado al detalle cuáles serán los ingresos y los gastos en las cuentas. "El presupuesto es el gran documento de planificación económica que nos permite con máxima transparencia fijar cuáles son los ingresos, los gastos y las decisiones políticas", ha explicado la edil.

Unas cuentas de las que Solans se ha enorgullecido porque "es la primera vez desde los 80 que el Ayuntamiento hace un presupuesto sin autonomía financiera". Es decir, que no se ha necesitado la tutela financiera de otras entidades, lo que supone que el Consistorio "se vuelve más independiente financieramente".

En cuanto a los ingresos directos e indirectos, Solans ha señalado que no solo son la segunda fuente del presupuesto, sino que prácticamente el 90% de estos recursos son "de autonomía local". El Consistorio espera sumar en impuestos directos (el IBI o el IAE, entre otros) 286.927.740 euros (un 27,59% del total, lo que supone 1.366.290 euros más que en 2025).

Los impuestos indirectos (el ICIO, por ejemplo) crecerán hasta 44,9 millones de euros, un 4,32% de los ingresos y casi un 4% más que en el ejercicio pasado, mientras que las tasas, precios públicos y otros ingresos serán 158.965.518 millones de euros, siendo un 15,29% (un 8% más que el año anterior).

Más concretamente, impuestos como el IBI se mantendrán al mínimo legal (0,4). Además, según lo pactado con Vox, el impuesto de plusvalía tendrá una rebaja del 95% para los zaragozanos que hereden una segunda vivienda con un valor catastral inferior a 200.000 euros (por lo que tendrán que pagar, a partir del próximo año, un 5% de este impuesto). Este también se ampliará en casos de transmisiones por fallecimiento de garajes y trasteros. En el resto de viviendas la bonificación se eleva hasta el 65%, con ese mismo límite del valor catastral.

Solans también ha recordado que, durante el 2026, se congelará el Impuesto de Circulación, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Mayor recaudación

Pese a no subir los impuestos, se prevé una mayor recaudación en las arcas municipales, ya que el presupuesto de ingresos recoge algunos incrementos significativos como el de la Plusvalía Municipal -que crece en 3,5 millones (un 12,3%) hasta alcanzar los 32 millones. También con el ICIO, que aumenta en 2,4 millones (un 12,9%) hasta los 21 millones, y casi 6 millones por ingresos de naturaleza urbanística.

Del IVA, el IRPF, hidrocarburos, alcohol o tabaco (entre otros) y el fondo complementario de financiación se prevé un incremento del 4,7%, esto es lo correspondiente en la participación de los ingresos del Estado. En total, son 447,9 millones, 20,4 millones más que en 2025.

En cuanto a venta de suelo, la previsión se eleva a 32,1 millones de euros, procedentes de diversas operaciones tanto de vivienda protegida y libre como de carácter industrial.

Solans ha destacado también la subida en las aportaciones del Gobierno de Aragón (con 1 millón adicional fruto de la mejora del convenio bilateral de financiación y una subvención de 10 millones para el proyecto de recuperación del río Huerva). Al igual que el año pasado, los presupuestos no cuentan con ingresos procedentes de la Diputación Provincial de Zaragoza por la ausencia de convenio para los barrios rurales.

Gastos por área

En cuanto a los gastos, por áreas destaca la de Participación Ciudadana y Régimen del Interior, con 316.136.072 millones (incrementando en un 6% más que en 2025). Le sigue el área de Medioambiente y Movilidad con 234.981.759 millones (que alcanza casi un 6% más que en el presupuesto pasado), Urbanismo e Infraestructuras con 191,1 millones (siendo la segunda con más incremento, en comparación con el 2025).

Más de un 16% crecerá el gasto en el área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, con un gasto de 316.136.072 millones, que representa un 5% del total de los presupuestos. En Políticas Sociales (con 80,9 millones) crece un 11% y le sigue Hacienda y Fondos Europeos (que incrementa casi un 9%).

La de Cultura, Educación y Turismo alcanza un gasto de 39.068.993 millones (un 3,8% más que en 2025), y el área de Economía, Transformación Digital y Transparencia suponen 29,3 millones (con poco más de 1,5% de diferencia que en el ejercicio pasado).

La deuda

El Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como lo ha avanzado Solans, seguirá progresando en términos de reducción de la deuda, ahorro en intereses, mejora del pago a proveedores y en el logro de la independencia financiera.Así, el cuadro de amortización de deuda contempla 49,4 millones para este próximo ejercicio (3,1 más que en 2025).

En el apartado de ingresos, se prevé captar nuevas operaciones de endeudamiento por valor de 49 millones. Aunque se estima que el cómputo de deuda sea menor, ya que el Consistorio dispondrá solo de una parte de este importe para hacer frente a las inversiones previstas.

En cuanto a los intereses de la deuda, en 2026 el Ayuntamiento prevé generar ahorros de 5,3 millones respecto al año pasado, ya que el capítulo 3 (gastos financieros) se reduce de 15,2 a 9,9 millones. Este descenso del gasto en intereses -según Solans- es del 35% en comparación con 2025 y del 59% respecto a 2024, gracias a la propia minoración de la deuda viva y a las operaciones de reestructuración de préstamos efectuadas en condiciones más ventajosas para las arcas municipales.