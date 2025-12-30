Azcón, tras la ruptura de Vox en Zaragoza: "Muchísimos votantes no entenderán que pacte enmiendas con PSOE y ZeC"

El presidente de Aragón y líder del PP en la Comunidad, Jorge Azcón, ha invitado a Vox a hacer una “profunda reflexión” sobre su ruptura con el Gobierno de Natalia Chueca y sus amenazas de pactar con PSOE y Zaragoza en Común las distintas enmiendas al presupuesto del Ayuntamiento.

Apenas 24 horas después de que la alcaldesa presentara sus nuevas cuentas, para las que, de momento, no tiene mayoría, Azcón ha tildado de “error” que Vox busque “bloquear” lo que considera “unos buenos presupuestos para los zaragozanos”.

“Estoy convencido de que habrá muchísimos votantes de Vox que no van a entender no solamente que se bloquee el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, sino que además Vox esté dispuesta a pactar con el Partido Socialista y con Zaragoza en Común los cambios de ese presupuesto. Creo que ese es un camino equivocado”, ha apuntado.

A su juicio, está convencido de que “la inmensa mayoría” de los votantes de Vox “no quiere que pacte con el PSOE” las posibles enmiendas a las cuentas.

“Creo que debería hacer una reflexión profunda sobre si merece la pena bloquear a la ciudad de Zaragoza, si merece la pena bloquear un buen presupuesto, pero, sobre todo, un error es que Vox se vaya a unir a la izquierda para cambiar los presupuestos del Ayuntamiento a través de enmiendas”, ha añadido el presidente aragonés.

Nada más presentar la alcaldesa las cuentas, desde Vox aseguraron no estar “satisfechos” con el proyecto, pese a haberlo negociado durante semanas, y afirmaban que iban a estar pendientes de las distintas enmiendas que se presentaran.

"Se abre ahora un periodo de negociación con todos los grupos, a muchas bandas", afirmó el portavoz de Vox, Julio Calvo.