Zaragoza presenta un presupuesto "histórico" para 2026 de más de 1.000 millones aunque sin el apoyo de Vox

Zaragoza tendrá 1.039.813.747 euros de presupuesto para 2026. Una cifra que se alcanzará por primera vez, siendo un 6% más que en el ejercicio anterior (cuando se presupuestaron 978 millones). La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho oficial este lunes el acuerdo, aunque este año sin el apoyo de Vox.

Los de Julio Calvo comunicaron el pasado viernes que no darán su visto bueno a las cuentas para el próximo ejercicio, dando la espalda a la alcaldesa, ya sea por "orden de Madrid" o porque -como aseguraron los cuatro concejales- no han acabado convencidos con el presupuesto. Aun así, Chueca ha presentado unas cuentas "continuistas" de los presupuestos anteriores que "continúan mejorando los servicios públicos esenciales de la ciudad".

Lo ha anunciado acompañada por la concejal de Hacienda, Blanca Solans, y confirmando que se trata de un presupuesto "histórico" que alcanza los 128 millones de inversión (4 más que en 2025) y que, al sumar 34 millones de las sociedades municipales y 50 de financiación afectada, supera los 200 millones. Una cifra "récord, que salvo en la Expo, nunca antes se había alcanzado en Zaragoza por parte del Ayuntamiento municipal".

Destacan la continuidad de grandes proyectos que "van a transformar Zaragoza" como La Nueva Romareda con 27 millones, siendo 16 de préstamo participativo, 11,1 millones de aportación a la sociedad y 1,5 millones de las obras en el entorno. También las obras del río Huerva, "que finalizarán para 2027" con 19,9 millones y la transformación de Giesa en Distrito 7 con 11,2 millones.

Trabajos que, de no salir adelante las cuentas, "dejarían la ciudad abierta en canal", según han alertado desde el Gobierno municipal.

También se contemplan otros proyectos que vuelven a resonar para este año, como el centro deportivo del Distrito Sur (con 3,5 millones), la reforma de la plaza del Pilar (350.000 euros) o la apuesta por las zonas verdes. En esto último, además, la regidora ha señalado la apuesta del Gobierno municipal, con un incremento del presupuesto centrado en espacios como el parque del Agua (350.000 euros), el Tío Jorge (1,7 millones) o el bosque de Torre Ramona (con 1 millón).

Recogen, tal y como lo ha asegurado la regidora, las "grandes" preocupaciones de los zaragozanos, como son la vivienda (con una dotación de 20,3 millones, un 30% más que en 2024) o la seguridad ciudadana y protección civil (con 9,7 millones en armamento para la Policía Local y la nueva comisaría en el parque Bruil, 1,5 millones para el servicio de Bomberos o en el aumento de videovigilancia).

También aparece la reforma de la avenida de Valencia, sobre la que Vox dijo que "no veía prioritario", y otras grandes avenidas (que suman 26 millones). Y partidas que pretenden reforzar una movilidad "sostenible y segura" en Zaragoza, con un 6% más en el transporte público y nuevas bonificaciones (74,4 millones), con un 20% más para la electrificación de la flota de buses (5,2 millones) o una inversión de 5 millones para el servicio Bizi.

Pero, sobre todo, destacan las inversiones para estudios como el de la continuidad de la Línea 1 del tranvía, que son "esenciales" para dar un impulso a su desarrollo de cara a los próximos años.

Eso sí, entre las partidas se mantendrán también las peticiones de Vox, como parte de las negociaciones de estos meses. Entre ellas, se contemplan créditos presupuestarios para La Casa Cuna, proyectos de tauromaquia, para un nuevo espacio para neonatos en el cementerio de Torrero o para la calle Oeste (en Santa Isabel).

¿Saldrán adelante las cuentas?

Se plantea, eso sí, un largo proceso para que las cuentas salgan adelante. De primeras, los presupuestos se prorrogarán desde este 1 de enero. Una realidad que, desde el Gobierno municipal no quieren prolongar, sobre todo porque eso supondría tener que hacer modificaciones presupuestarias para cada proyecto (y para ello necesitarían el apoyo de Vox).

Así, con el rechazo de los de Abascal en Zaragoza, las cuentas pasarán por el pleno de Zaragoza sin tener Chueca -de momento- una mayoría. Eso sí, la votación será a mediados de febrero pasadas las elecciones autonómicas, que podrían cambiar las cosas en el Ayuntamiento. En este sentido, de abstenerse Vox, los presupuestos sí se aprobarían (con una mayoría simple de Chueca).

En caso de que Vox mantenga su negativa (aún con los resultados de las urnas), Natalia Chueca pedirá una moción de confianza para decidir si se apoya o no al Gobierno actual. Eso supone que, en caso de que no se respalde a la actual regidora, deberán escoger un nuevo alcalde o alcaldesa en el plazo de un mes.

Si no hay un nombre sobre la mesa, todo quedará en nada, con la actual alcaldesa al frente y los presupuestos aprobados (aunque, aproximadamente, con un mes y medio de retraso).

