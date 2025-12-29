El Real Zaragoza todavía no ha pagado los 10 millones de la Nueva Romareda, pero Natalia Chueca confía "en su palabra"

El pasado martes 23 de diciembre, el Real Zaragoza celebró la Junta General de Accionistas anual, en la que confirmaron que iban a pagar su parte correspondiente a la Sociedad Nueva Romareda (10 millones) antes del 31 de diciembre, último día en el calendario fijado. Además, anunciaron que se realizaría mediante un préstamo y “si nada falla”.

Sin embargo, casi una semana después y a dos días del cierre del 2025, el Real Zaragoza todavía no ha ingresado los 10 millones, según ha señalado este lunes la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, durante la presentación del presupuesto.

Aun así, la regidora se ha mostrado tranquila y confiada en que el club abonará su parte. “Estamos a día 29, quedan 2 días para que pueda producirse ese ingreso. Sigo confiando en que el Real Zaragoza va a cumplir su palabra. Si no, no lo hubiera dicho a peñas y accionistas o a nosotros”, ha expresado Chueca.

Y es que unos días antes de esa Junta General, el consejero y accionista Juan Forcén y el director general, Fernando López, en una reunión privada con medio centenar de representantes de las peñas también aseguraron que su aportación económica se iba a hacer efectiva dentro de los plazos para evitar posibles sanciones.

Así pues, todavía no se ha concretado, pero debería hacerlo en las próximas horas, porque el tiempo se agota.

Presupuesto Nueva Romareda

Por otra parte, cabe destacar que en el presupuesto presentado este martes por el Gobierno de Zaragoza, destacan la continuidad de grandes proyectos que "van a transformar Zaragoza" como La Nueva Romareda con 27 millones, siendo 16 de préstamo participativo, 11,1 millones de aportación a la sociedad y 1,5 millones de las obras en el entorno.

En este aspecto, la alcaldesa ha explicado que el préstamo participativo es para el año 2026, “que es el grueso de la obra”.