Las obras del Huerva, la plaza del Pilar o los 28 millones de La Romareda: el presupuesto de Zaragoza, por barrios

Los más de mil millones de presupuesto con los que contará el Ayuntamiento de Zaragoza en 2026 incluirán grandes partidas de inversiones por todos los barrios de la ciudad. En concreto, una quinta parte, alrededor de 200 millones, irán destinados directamente a proyectos concretos con los que la alcaldesa, Natalia Chueca, busca darle una nueva cara a la capital aragonesa.

De ese montante de 200 millones, los tres grandes proyectos de la legislatura se llevan alrededor de 60 millones. Principalmente, el Consistorio multiplica por cuatro su aportación a la sociedad La Nueva Romareda, de 3,1 a 11,1 millones, junto a otros 16 del préstamo participativo al que se comprometió en 2024 y los 1,5 millones de las obras del entorno del estadio.

Así, hasta 20 millones de euros se destinarán al gran proyecto de restauración del río Huerva y la recuperación de sus riberas y paisajes, que prácticamente estará finalizado en 2026. También el próximo año se dará un fuerte impulso a la conversión de la antigua fábrica de Giesa, en Las Fuentes, en el Distrito 7 dedicado al cine, con 11,2 millones, con los que también verá la luz a lo largo del próximo año.

Paralelamente, la alcaldesa espera que 2026 sea un año “histórico” para la transformación de la escena urbana, destinando 26 millones de euros en la renovación de 15 calles y avenidas, como el Coso-San Miguel, avenida de Valencia, Pedro Cerbuna, Doctor Iranzo, vía Hispanidad o el fin de la segunda fase de la avenida de Navarra, entre otras.

Otro de los proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Zaragoza es dar continuidad al Parque de Atracciones, cuya concesión había caducado. Mientras se llevan a cabo los procesos de adjudicación y licitación del futuro centro de ocio, el Consistorio va a destinar un plurianual de un millón de euros para comenzar las obras necesarias en el entorno, que van desde la mejora de los accesos a nivel de seguridad hasta el cambio de la infraestructura hídrica para reducir la pérdida de agua.

Casco Histórico y Centro

Por barrios, el Casco Histórico contará con nuevas inversiones en la comisaría de Parque Buil, la Casa Amparo, los accesos al Teatro Principal, actuaciones en la zona de Zamoray-Pignatelli o la regeneración de San Pablo y San Blas.

Además, el Ayuntamiento quiere dar un paso más en la remodelación de la plaza del Pilar. Después de un 2025 en el que se ha desarrollado un Plan Director, el siguiente paso es la licitación de los contratos de redacción de proyectos, con 350.000 euros en 2026 y un millón en 2027.

Igualmente, en el centro de la ciudad se abordarán trabajos en el monumento de Los Sitios, en equipamiento de los suelos del Jesús y María, o una zona peatonal desde el río Huerva hasta Gran Vía.

Delicias, Universidad y Almozara

Mientras, el Ayuntamiento va a apostar por la ampliación del Centro Cívico Delicias o la biblioteca Santa Orosia, además de la restauración del Quiosco de la Música del Parque Grande José Antonio Labordeta, con 400.000 euros, o las avenidas de Valencia y Navarra o la calle Pedro Cerbuna.

En La Almozara, se continuará con el proyecto del nuevo Centro Deportivo y se adecuará el quiosco del parque de La Aljafería.

Las Fuentes, San José y Torrero

Al otro lado de la ciudad, en Las Fuentes, el Gobierno de Natalia Chueca aportará casi un millón de euros para la reforma de la Escuela Infantil La Piraña y apostará por la mejora del campo de fútbol y el parque Torre Ramona.

En San José, se destinarán otros 750.000 euros al Centro de Servicios Sociales, y se abordará la urbanización exterior de los terrenos de Alumalsa, además de las calles Matadero y Gil Morlanes.

Igualmente, en Torrero-La Paz, se continuará con el proyecto de centro cívico y ludoteca de Parque Venecia, las distintas obras en el Cementerio, trabajos complementarios en el Barranco de la Muerte, el proyecto para convertir la antigua cárcel en un centro municipal o la construcción de un puente en Parque Venecia sobre el Canal.

Distrito Sur

Uno de los proyectos que comenzará a vislumbrarse en 2026 será la construcción del futuro Centro Deportivo Municipal Distrito Sur, ubicado en Valdespartera, para lo que se ha consignado una aportación de 3,5 millones de euros.

También se iniciará la construcción de la Escuela Infantil de Arcosur, con una inversión de 3,1 millones de euros.

Del mismo modo, se prevé la ubicación de un nuevo parking de autocaravanas en Valdespartera y la mejora del alumbrado ferial.

Actur y El Rabal

En el norte de la ciudad, la alcaldesa se ha marcado como prioritaria la recuperación del Parque del Agua, destinando 350.000 euros en un plurianual para llevar a cabo labores de mantenimiento en la conservación de uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento quiere impulsar proyectos como el Centro Cívico Parque Goya, la mejora de las instalaciones de seguridad del Parque Bomberos 1, la primera fase de la reforma integral del Parque Tío Jorge, con 1,7 millones de euros.

Barrios rurales

En los barrios rurales, el proyecto de presupuestos destina dos millones de euros a inversiones -de los que la mitad son aportados por la DPZ- y otros seis para transporte. Entre otras cuestiones, se plantea la reforma de la Harinera de Casetas, la mejora de la red de saneamiento de Peñaflor o el consultorio médico de San Gregorio.