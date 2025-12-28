Vecinos de Tarazona estallan contra los cambios en la línea de autobús a Zaragoza: "Nos hemos quedado en tierra"

Algunas líneas de autobús en Zaragoza continúan con incidencias que afectan al día a día de los viajeros. Pero lejos de la capital, municipios como Tarazona alzan la voz para reclamar mejoras en un servicio que consideran que ha empeorado.

Y es que la línea de bus Zaragoza-Tarazona, hasta hace poco operada por la empresa Therpasa, pasó a manos de Linecar tras la adjudicación de los nuevos mapas de transporte. El cambio prometía ser para mejor con billetes más baratos u horarios más flexibles, pero algunos usuarios aseguran que la realidad es distinta.

Así lo relata Carla Matute, vecina de Tarazona de toda la vida, quien afirma haber notado un deterioro del servicio. “Antes el viaje de ida y vuelta costaba unos 13 euros y podías cambiar la vuelta a la hora que quisieras sin pagar más. Además, había descuentos para jóvenes o jubilados. Ahora cada trayecto cuesta 7.55 euros, así que el ida y vuelta se va a unos 15, y no hay ningún tipo de descuento” lamenta.

Aunque reconoce que los autobuses son nuevos, Carla señala que para abrir el maletero tiene que ser de manera manual, lo que obliga al conductor a levantarse en cada parada si algún pasajero necesita cargar o recoger equipaje.

Los cambios en los horarios tampoco han supuesto una mejora, según su experiencia. "Los han cambiado sobre la marcha sin avisar a los pasajeros, vendieron billetes a horas que no había autobuses y varios, yo incluida, nos quedamos en tierra", confiesa.

A ello se suma la dificultad para adquirir billetes. Salvo en Zaragoza, el resto de paradas de la línea carecen de puntos físicos de venta. "Ahora el billete de autobús se coge en las marquesinas repartidas por los puntos, y algunas están viejas o rotas", continúa. A lo que añade que la compra por internet hay veces que no funciona.

"Muchos pasajeros tenemos que comprar el billete el mismo día y cuando este se llena, obviamente no cabe nadie más. Pero tampoco ponen más autobuses así que algunas personas se han quedado en tierra", asegura.

Sin embargo, desde el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) afirman que estos cambios responden a la implantación de un nuevo mapa concesional de transportes, cuyos lotes se están poniendo en marcha y sustituyen a los servicios anteriores.

"Los servicios se prestan con una mejora sustancial en tarifas o flota, pero sí es cierto que puede haber cambios. Antes de ponerlos en marcha se recibieron sugerencias y se seguirán introduciendo los ajustes precisos para atender las necesidades de los usuarios", exponen fuentes del CTAZ.

En cuanto al precio, aseguran que "el billete sencillo pasa de 8,15 euros a 7,55 con IVA, un 7,5% menos", a lo que añaden que "se pueden comprar abonos mensuales con descuentos adicionales de hasta un 60% para los jóvenes".

Además, se están llevando a cabo modificaciones en los horarios "en poco tiempo para que el servicio esté adecuado a las necesidades". "Se han ido ajustando algunos horarios y paradas precisamente como consecuencia de las peticiones de los ayuntamientos", garantizan.

Otros problemas en Alpartir

A poco más de una hora de Tarazona se encuentra el municipio de Alpartir, donde viven una situación similar. Desde el Ayuntamiento están recogiendo firmas debido a los nuevos horarios de autobús desde Alpartir hasta Zaragoza.

El alcalde, Félix Ángel, explica que el problema ya no es solo que los autobuses tarden mucho tiempo en llegar, sino que a veces llegan incluso llenos, de modo que hay que esperar al siguiente. "Puede venir el de La Almunia totalmente ocupado y te tienes que quedar esperando otra hora", lamenta.

Y es que, añade el edil, el tiempo de viaje hasta Zaragoza puede haberse duplicado. Una de las causas sería que en La Almunia se realizan paradas de hasta 45 minutos, cuando antes eran de apenas unos minutos.

Desde el CTAZ afirman que esta problemática “no está detectada”, aunque se tendrá en cuenta.