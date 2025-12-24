Los bares del Tubo de Zaragoza, al completo por el fenómeno de la 'Tardebuena': "El año pasado la cosa se fue de las manos"

Muchos son los bares del centro de Zaragoza que ya tienen todas las mesas al completo para este 24 de diciembre, a la espera de celebrar el vermú más especial del año. Algo que no es de sorprender si uno echa la vista al año pasado, cuando las calles del Tubo se llenaron de cientos de personas -muchas de ellas disfrazadas de renos o de Papá Noel- para la tarde previa a la Navidad.

Y es que, la denominada ya como 'tardebuena' se ha consolidado como toda una tradición. Así lo asegura a este diario el gerente de la asociación de Cafés y Bares, Luis Femia, quien asegura que, aunque no todos los locales abren, "los que sí nos han comunicado que están a tope".

Desde la pandemia, los hábitos de consumo han cambiado de manera radical. Según Femia, la gente parece haber desplazado la fiesta de la noche a la tarde y, precisamente en Nochebuena, es el día perfecto para ello. "Siempre ha sido una fecha para celebrar en familia", señala.

Es por eso que, el echar el vermú con los amigos y alargar por la tarde para llegar a tiempo a la cena, parece la mejor combinación para celebrar el inicio de la Navidad. Todo lo contrario que en Nochevieja, "fecha en la que todo el mundo tiene su entrada para salir después de las uvas al cotillón", apunta.

Aunque también son muchas las discotecas y bares de fiesta que se preparan para abrir sus puertas, tanto locales como Kenbo en el propio Tubo, como bares como Tal y Cual en la 'Zona'. Y es que, pese a que pueda parecer que esta costumbre es algo que se concentra en el Casco Histórico (donde está la zona del tapeo por excelencia), son muchas las zonas de Zaragoza que se suman a celebrar la 'Tardebuena'.

"La cosa se fue de las manos"

Prueba del éxito que tiene ya la 'Tardebuena' en la capital de Aragón fue la intensa marea de ciudadanos que llenó hasta los topes las calles del Tubo. "La cosa se fue de las manos, había muchísima gente", asegura Femia.

De hecho, muchos fueron los vídeos y las imágenes que recorrieron las redes sociales en los que se mostraba a decenas de personas intentando avanzar por la calle (sin mucho éxito) abarrotada de zaragozanos celebrando donde no había espacio ni para un alfiler.

El motivo de tal cantidad de aglomeración fue la sesión de DJ que organizó el dúo 'Florida & Hermosso', quienes montados en una carroza navideña fueron recorriendo las calles del Tubo subiendo el tono del verme a una gran fiesta pre-Papá Noel. Este año volverán a "liarla parda" en el mítico Rock & Blues Café, en pleno corazón de El Tubo.

"La entrada es gratuita, pero habrá aforo y así se podrá controlar más la fiesta", declara a este diario Isabel Palacín, una de las integrantes. Explica, además, que ya el año pasado se canceló la cabalgata prevista para la 'tardevieja', "nos pidieron que no la hiciéramos porque el 24 se descontroló todo mucho".

"Llevamos haciendo esta fiesta desde el 2019 y nunca había pasado lo del año pasado, que fue una absoluta locura", señala Palacín. Un éxito que espera repetir, aunque de manera más controlada, este 2025.

Además de esta nueva moda navideña, Femia asegura que han cambiado otras muchas tendencias. Por ejemplo, señala que cada vez es más común que las familias reserven en restaurantes para celebrar la comida de Navidad. "Es una manera de evitar el tener que cocinar una gran comida", apunta.