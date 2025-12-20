Los taxistas multarán a los clientes que pidan un taxi por el móvil y luego cojan otro: esto es lo que se cobrará

La aplicación oficial del taxi de Zaragoza, MOZA, ha hecho algunos cambios en su nueva actualización. Por ejemplo, ya permite pagar los trayectos directamente desde el móvil mediante tarjeta bancaria integrada en la propia app.

Además de esta mejora, que agiliza el servicio, hay otros detalles que los propios taxistas han celebrado de buena gana. Como el que se sancione a los clientes que, tras pedir un servicio a través de la aplicación, cogen otro coche o no esperan a que el conductor les recoja.

Un problema que Miguel Izaguerri, el presidente de Zarataxi e impulsor de la aplicación, asegura que "pasaba muy a menudo". Por eso, a partir de ahora, cuando se solicite un servicio "si el coche llega al lugar y no hay nadie, se cobrará la bajada de bandera, una tarifa mínima de unos 3,80 en días laborables y 4,80 en festivos por el desplazamiento".

Se trata de una 'multa' con la que pretenden evitar este tipo de situaciones, "al igual que pasa en las aplicaciones de VTC (vehículo de transporte con conductor), como Uber y Cabify, que también te cobran un servicio mínimo por desplazamiento", explica.

Actualmente, MOZA cuenta con más de 20.000 descargas y está integrada por la práctica totalidad del sector en la ciudad, con más de 1.700 taxistas activos. Solo en 2025 se han gestionado a través de la aplicación en torno a 70.000 servicios, con una media superior a 6.000 mensuales.

Además, la app ha sido recientemente integrada en MaaS Zaragoza, la plataforma municipal que agrupa los distintos sistemas de transporte de la ciudad, convirtiéndose en la única aplicación de taxi incorporada a este sistema de movilidad urbana.

La llegada de la campaña navideña supone tradicionalmente uno de los periodos de mayor actividad para el sector del taxi, marcado por el aumento de desplazamientos vinculados a celebraciones, ocio, compras y cenas de empresa, así como por las restricciones de tráfico en el centro y las dificultades de aparcamiento.

En este contexto, el uso de aplicaciones como MOZA permite reducir tiempos de espera, evitar colas al aire libre en días de frío y agilizar la gestión de los servicios, especialmente en aquellas franjas horarias de alta concentración de demanda, donde se producen picos de solicitudes simultáneas. La digitalización de todo el proceso, incluido ahora el pago, facilita una mejor organización del servicio, una rotación más rápida de los vehículos y una experiencia más fluida tanto para usuarios como para conductores.