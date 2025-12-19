Las obras de La Romareda avanzan "a buen ritmo": "Es ejemplar lo que se está haciendo en tan poco tiempo"

Las obras de La Nueva Romareda van viento en popa. Así lo asegura la alcaldesa de Zaragoza, quien esta mañana ha alabado el trabajo "ejemplar" de la Unión Temporal de Empresas (UTE) -liderada por OHLA junto a Altuna y Uria- encargada de levantar el nuevo estadio para 2027.

La regidora ha confirmado que los trabajos van "a buen ritmo" y que se está cumpliendo con el cronograma planteado. "Se trata de una obra muy compleja, que actualmente tiene a 160 personas trabajando y que pasarán a 200 en enero", ha apuntado. A principios de 2026 también se sumarán dos nuevas grúas a las ocho que ya trabajan en la zona.

Asimismo, ha asegurado que el Gol sur ya está levantado "hasta la planta segunda" y que se seguirá ahora con los niveles superiores del mismo. Al otro lado, el Gol Norte ya tiene casi terminado sus trabajos de cimentación.

Sobre los pagos de la sociedad Nueva Romareda, la alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento y el resto de socios (Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza) pondrán su parte "antes del 31 de diciembre". Así las Instituciones ingresarán sus correspondientes 3,5 millones, mientras que el club abonará un total de 10 millones.

Además de todo esto, la alcaldesa ha explicado que las obras del entorno de La Nueva Romareda comenzarán a principios de 2026. Ha confirmado que el proyecto se ejecutará por un valor de 3.492.125,33 euros (sin IVA) y un plazo de trabajos de 10 meses.

Obras del entorno

“El proyecto contempla las obras del entorno, así como la reposición y desvío de los servicios municipales y externos de la red de abastecimiento de agua, el saneamiento, el alumbrado público y los pavimentos de la calle”, ha afirmado la regidora.

“Los objetivos son mejorar la accesibilidad del espacio urbano y su integración con la plaza de Eduardo Ibarra y el paseo de Isabel la Católica, potenciar las zonas de encuentro social, crear la plataforma única de las calles anexas pacificando el tráfico, ampliar la anchura de las aceras favoreciendo la accesibilidad y la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como, el alumbrado público”, ha resumido la alcaldesa.

Las obras de La Nueva Romareda, en la actualidad. E.E Zaragoza

A grandes rasgos las obras supondrán el desmontaje y demolición de los elementos existentes, la excavación de zanjas, el traslado de árboles, la pavimentación de aceras y elevación de calzadas a cota cero, la renovación de los servicios municipales, un nuevo ajardinamiento y la colocación de nuevo equipamiento y mobiliario urbano (bancos, alumbrado público y señalización).

“La renovación integral de la plaza cubre una superficie aproximada de 18.637,51 m2 en el entorno del estadio de La Romareda entre las calles Convento Jerusalén, Luis Bermejo, la plaza Eduardo Ibarra y el paseo Isabel la Católica, pero además incluye la parte de calle de Juan II de Aragón, afectada por los servicios y el cruce con la propia Convento Jerusalén”, ha señalado la alcaldesa.

Respecto a los viales de tráfico rodado y acceso a aparcamientos, en el diseño de la plaza se mantiene el tráfico rodado, aunque pacificado y elevado a cota cero, manteniéndose igualmente el acceso al aparcamiento Eduardo Ibarra y al Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. La mayor parte de la plaza seguirá siendo de tránsito peatonal, para lo que se elegirá un pavimento tipo adoquín prefabricado, del formato actual del paseo de Isabel la Católica, de buena durabilidad, de fácil reposición y mantenimiento y aspecto adecuado.

Plano de las obras en el entorno. Ayuntamiento de Zaragoza

En cuanto al arbolado y otros elementos, uno de los objetivos del diseño del espacio es mantener y mejorar la vegetación existente. Se conseguirá mediante el aumento de los alcorques existentes para mejorar el estado de las plantaciones ya existentes. Los especímenes que se trasplanten serán los que se encuentren en el mejor estado, posibilitando su fácil trasplante.

Además, en todo momento el diseño se ha realizado dando cumplimiento a la Ordenanza de Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas del Municipio de Zaragoza, lográndose un entorno accesible.

Respecto a la interconexión de espacios urbanos, se plantea que todo el ámbito funcione como extensión de un eje vertebrador de la ciudad como el paseo de Isabel la Católica, con el Hospital Universitario Miguel Servet y el Parque Grande José Antonio Labordeta hacia el equipamiento de La Romareda y la plaza de Eduardo Ibarra, en la que se encuentra el Auditorio. Esta concatenación de equipamientos y espacios libres muestra la necesidad de que el espacio sea abierto y flexible para el peatón.