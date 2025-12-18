Zaragoza planteará quitar la publicidad de las ventanas en los tranvías: "Si va lleno uno no se entera de cuando bajar"

El concejal socialista Chema Giral ha logrado este jueves, durante su intervención en la Comisión Plenaria de Medio Ambiente, el compromiso del Gobierno de Chueca de plantear a la Sociedad de Economía Mixta (SEM) de Los Tranvías la eliminación de la publicidad en las ventanas de este medio de transporte público, ahora afectadas por una vinilación integral que cubre totalmente todos los vagones. Este tipo de publicidad ha supuesto numerosas quejas de los usuarios del tranvía, tanto de accesibilidad como incluso de seguridad.

Y es que, entre otras cosas, a la hora de acceder a los vagones, el usuario no puede ver cuánta gente hay en su interior, y cuando están dentro, tampoco pueden ver el exterior y, por tanto, no saber ni en qué zona de la ciudad se está.

En su intervención, Giral le ha recordado a la consejera Gaudes que estos problemas se ven acrecentados en estas fechas navideñas, al aumentar el número de usuarios. “Esta publicidad integral en todo el tranvía lo que hace es que cuando vas a subirte, no puedes ver en qué vagones hay menos gente. Y si estás dentro y va lleno de gente, uno no se entera muy bien de dónde hay que bajarse, algo que se vuelve todavía más complicado para personas mayores o la gente con dificultad de accesibilidad”.

Giral ha querido dejar claro que "el PSOE no está en contra de la publicidad" por lo que supone para las arcas municipales, como sucede también en los autobuses urbanos, pero “esta publicidad, además de ser estética tiene que ser práctica, y tiene que primar la seguridad y la accesibilidad”.

Por ello, ha considerado fundamental que el Gobierno de Chueca se ponga de acuerdo con la Sociedad Mixta del Tranvía para que siga habiendo publicidad pero no de forma integral, “de tal forma que, a través de las ventanas, se pueda visualizar dónde uno se puede subir mejor al tranvía y la gente que esté dentro pueda visualizar también por qué zona de la ciudad está”, ha incidido.

El edil socialista ha puesto como ejemplo la publicidad reciente de algunos tranvías con motivo de la época navideña, que no es integral, y no afecta a las ventanas. “Eso es lo que tenemos que hacer para toda la publicidad: dejar de convertir el tranvía en un convoy de la empresa y no perjudicar así la accesibilidad de los ciudadanos que utilizan este medio de transporte que puso un gobierno socialista hace 15 años”.