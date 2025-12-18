La Diputación de Zaragoza presenta un presupuesto histórico para 2026 con 256 millones de euros

Hasta los 256,1 millones se elevará el presupuesto para el 2026 de la Diputación Provincial de Zaragoza. Una cifra que, por cuarto año consecutivo, será la más alta de la historia, contando además con un 20% más que en el ejercicio anterior.

Así lo ha anunciado este jueves la socialista y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, quien ha señalado, además, que las cuentas serán aprobadas antes del próximo 31 de diciembre contando con el apoyo de CHA y En Común-IU.

Ha vuelto a aparecer entre las cuentas la construcción de una planta propia de tratamiento de residuos para dejar de depender del CTRUZ, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza y al que se le abonan unas tasas. En el ejercicio pasado, la DPZ anunció los primeros seis millones de euros de un proyecto que se elevaría a unos 50 millones.

Partida "simbólica"

Para este 2026, la dotación se concentra en una partida "simbólica" de 4 millones, que se verá incrementada una vez se desarrolle el proyecto y el espacio. "Será entonces cuando podamos tener una cuantía final", ha detallado Ladrero.

Sobre lo que se destinará este año a los barrios rurales de Zaragoza, la vicepresidenta ha anunciado un millón de euros para el plan que atenderá las necesidades de estos ayuntamientos. Cabe recordar en este punto la polémica que, para este 2025, la DPZ llevó a cabo una modificación del presupuesto para dotar con 4 millones a esta iniciativa. Una cuantía que "no ha salido del cajón", tal y como lo criticó hace un mes el concejal de Participación y Régimen del Interior, Alfonso Mendoza.

Debates aparte, los 292 municipios de la provincia recibirán 50 millones a través del Plan Unificado de Subvenciones-PLUS (siendo una quinta parte del presupuesto) y 24,5 millones del nuevo plan de inversiones Agenda 2030 con otros 24,5 millones. Sobre esto último, Ladrero ha explicado que se distribuirá entre los Consistorios con un doble objetivo: "Continuar mejorando los servicios que reciben los vecinos del mundo rural y promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más vinculados con las competencias municipales".

Así, como lo ha explicado la vicepresidenta, se ha dado el primer paso (con la dotación) para desarrollar este plan, cuyos detalles se desarrollarán a futuro.

En materia de carreteras, el presupuesto destina diferentes partidas que en total suman más de 17 millones para mejorar la red viaria de la provincia. Una cifra que se alcanza, por segundo año consecutivo, "gracias a las 21 obras que se iniciarán el próximo año dentro del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031".

Otra de las novedades señaladas por Ladrero es que se multiplica por cinco la cuantía del plan de lucha contra la soledad no deseada, que pasa "de 1 a 5 millones de euros". Además, para este 2026, la socialista ha asegurado que se amplía el objetivo permitiendo que con estos fondos los consistorios puedan financiarse los gastos de funcionamiento de los bares, centros sociales y teleclubes municipales, "espacios que en muchas localidades son el único lugar de encuentro en el que sus habitantes pueden reunirse todo el año".

Las cuentas incluyen también 4 millones de euros para instalar cargadores de coche eléctrico en los municipios. Una partida que se repite, aunque -tal y como lo ha recordado Ladrero- el año pasado "no fue posible destinar un millón de euros que se planteó confiando en obtener fondos del Gobierno de España a través del plan Moves III". Este año, ha confirmado que se financiará al 100% con recursos propios.

Presupuestos de Aragón

Ladrero, en respuestas a medios de comunicación, ha señalado que "no ha supuesto un problema que el Gobierno de Aragón no haya sacado adelante sus presupuestos, puesto que la DPZ hace muchas cosas que son, en realidad, de su competencia". "Es más, el problema sería si la Diputación no tuviera presupuestos, ya que llegamos a donde ellos no pueden", ha declarado, poniendo como ejemplo "las deficiencias en el mundo rural donde se les auxilia desde la Institución".

Ha concluido exponiendo que, para sacar adelante las cuentas, "hacen falta ganas, esfuerzo y trabajo".