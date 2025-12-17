Retraso en la puesta en marcha de las nuevas cámaras de videovigilancia de Zaragoza: tendrán que esperar a 2026

Una cámara de conteo y futura de videovigilancia en la plaza del Pilar de Zaragoza E. E.

Zaragoza sigue sumando cámaras de videovigilancia para la protección de sus calles y vecinos. Las últimas en instalarse y ponerse en marcha fueron las de la calle de las Delicias, en el jardín vertical. A la espera de sumarse se encuentran las de la calle de María Lostal. El pasado julio el Ayuntamiento de Zaragoza sacó a licitación las cámaras que finalmente han corrido por la cuenta de Orbe S.L. por un importe de 14.459,50 euros.

Las cámaras de videovigilancia de alta tecnología llevan desde octubre instaladas a la altura del 21 y 28 de la calle del centro de la capital aragonesa. Sin embargo, tendrán que esperar para ponerse en funcionamiento.

Concretamente, el Ayuntamiento de Zaragoza está a la espera del informe técnico de la Policía Nacional que debe presentar sobre las cámaras de videovigilancia. Según señalan fuentes municipales, al aguardo del documento previsiblemente la Comisión de Garantías de Videovigilancia no tendrá lugar hasta enero de 2026.

Por lo tanto, habrá que esperar hasta el año próximo para poder ponerlas en funcionamiento siendo que llevan instaladas en los puntos mencionados desde finales de octubre. Así, la comisión de videovigilancia está conformada por la Delegación del Gobierno, Ayuntamiento de Zaragoza, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros de la Policía Local, como jueces.

Esta comisión busca ser la decisiva ya que desde el consistorio van a solicitar que sea definitiva y que con la aprobación de las cámaras de videovigilancia se puedan conectar y unirse a la red de cámaras de seguridad que ya dispone la Policía Local de Zaragoza.

Las cámaras de videovigilancia son compatibles con el sistema Avigilon AI NVR con el que funciona el cuerpo de seguridad municipal. Esto permite realizar análisis de vídeo en tiempo real utilizando inteligencia artificial para detectar y reconocer objetos, vehículos y personas.

Asimismo, la red de cámaras se une también a la búsqueda rápida de eventos específicos a través de su función de búsqueda por apariencia, facilitando la identificación de sospechosos y la revisión de incidentes.

Por ello, la integración de la seguridad de la calle de María Lostal conforma un paso más para fortalecer la seguridad en las calles, sobre todo, una con alto tránsito de ocio nocturno.

Una ciudad vigilada por cámaras

Al mismo tiempo que se sacó a licitación este paquete de cámaras se pusieron en marcha los dos sistemas de videovigilancia en el Jardín Vertical del barrio de Las Delicias. Esta medida tan demandada por los comerciantes y vecinos estuvo a la espera varios meses ante la aprobación por la comisión de videovigilancia. Fue en enero de este mismo año cuando se instalaron y en julio comenzaron a funcionar.

Zaragoza ya cuenta por el momento con este sistema en los barrios del Gancho, Oliver, Delicias y en la calle de Doctor Cerrada. Un entorno que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, busca ampliar ya que se espera la instalación de alrededor de 50 cámaras de videovigilancia en la ribera del río Huerva.

Además de las instaladas en la plaza del Pilar, con un total de 13 cámaras que rodean la céntrica plaza, como las calles adyacentes -Alfonso I, Don Jaime I y paseo Echegaray Caballero-. Por el momento están destinadas a una función de conteo de personas y se prevé que en un futuro próximo se les aplique el sistema de videovigilancia.

A esto se suma un megacontrato de videovigilancia para extender la medida a todos los barrios de Zaragoza. Este se plantea que llegue a lo largo de 2026. Una nueva forma de hacer las cosas ya que antes estos dispositivos de seguridad se hacían por contratos individuales por zonas. Así se busca reforzar la seguridad en puntos en los que los vecinos o los comerciantes lo hayan solicitado.