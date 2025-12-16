Así se encuentra la estación de Casetas donde ha fallecido el joven de 22 años: "Posiblemente podría haberse evitado"

Este lunes se daba la trágica noticia del fallecimiento de un joven de 22 años tras ser atropellado por un tren en la estación de Casetas, en Zaragoza. Las causas de lo sucedido están en investigación por parte de la Guardia Civil. Ante lo ocurrido, se ha vuelto a hacer vigente una reivindicación por parte de los vecinos para la mejora de la estación que forma parte de la línea C-1 de la red de Cercanías Zaragoza operada por Renfe.

José Luis Almenara, presidente de la Asociación Vecinos de Casetas, explica que desde que se puso en marcha la estación de Goya, los trenes de media distancia -destino Pamplona y Logroño- paran en "un andén que no está a la altura adecuada" y además se tuvo que instalar un paso habilitado. Así, cuenta que eso puede provocar algunas irregularidades y riesgos.

"Cuando vienes en el tren de media distancia, o incluso en cercanías, si para en el andén, hay que saltar, porque se queda a unos 50 o 60 centímetros del nivel del andén", narra.

Cuenta, además, que cuando el tren llega por la vía del cercanías, "no hay problema" porque está todo al mismo nivel. La cosa cambia, como señala, cuando el tren que viaja a Logroño llega a Casetas y "para en el andén que no pertenece a la estación".

Según explica, la megafonía del tren avisa que se trata de una "estación dotada con un paso habilitado para pasar las vías". Esto supone que los pasajeros tienen que retroceder 20 metros: "Te encuentras con un rebaje en el andén, que es antiguo", señala.

Sin embargo, el peligro llega cuando al llegar hasta ahí, el tren del que has bajado, no ha arrancado todavía: "Te está ocultando la vía que viene en sentido contrario. Puede ocurrir que si no tienes la precaución de esperar a que se vaya el tren y te deje las dos vías expeditas, puede ocurrir...", confiesa.

Es decir, un tren puede ocultar a otro: "Tienes que estar pendiente de que no viene ningún tren y pasar", advierte. No es el único peligro, ya que señala el paso habilitado tiene otros "agravantes": "Está oscuro, hay muy poca iluminación y es antiguo", enumera.

Así, Almenara explica que hay soluciones: "Si de ese andén central saliera a una escalera para subir a la plataforma, a la pasarela peatonal que salva todas las vías, no habría ningún problema, porque no tendrías que cruzar las vías".

A lo que recalca que es una "cuestión de hormigón, no hay que hacer una obra faraónica": "Es una cuestión de voluntad", sentencia.

Por todo, asegura, que no se trata de un paso seguro: "Puede venir un tren y te puede arrollar. Entonces es como si pasas un paso de peatones en la ciudad", explica. "Es un paso habilitado, pero tienes que tener la precaución de ver que no viene ningún tren". Además, recuerda que "ese andén está así, de siempre, independientemente de los trenes que se hayan actualizado".

En relación con el accidente, según cuenta Almenara, aunque "todavía no hay información", cree que no tendría por qué haber sucedido: "¿Podría haberse evitado? Posiblemente sí. No sabemos las circunstancias, pero a lo mejor se hubiera podido evitar si se hubieran implementado las medidas de seguridad de la estación", lamenta.

De este modo, José Luis asegura que ni siquiera todas las personas pueden utilizar el "paso habilitado". "Hay que estar en muy buena forma, hay que saltar del tren. Cuando viene el tren formato cercanías, que todavía está más alto, nos han tenido que ayudar a subir al tren el personal de seguridad", concluye.