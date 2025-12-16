Chueca confía en que la gran noria de Navidad esté lista para este fin de semana: "Faltan los últimos permisos"

La gran noria de Navidad estará lista en cuestión de días. O, al menos, esa es la intención que tiene la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha señalado que su deseo es que "esté funcionando este mismo fin de semana".

Sin embargo, ha apuntado que "no siempre se cumplen los deseos", puesto que todavía quedan por cerrar algunos permisos muy importantes para poder colocar esta gran novedad junto a la parada de La Chimenea. Y es que, tal y como lo ha detallado la alcaldesa, están pendientes de "las autorizaciones de infraestructuras verdes y bomberos".

Eso sí, más pronto que tarde, la intención es que para el inicio de las vacaciones escolares la atracción ya esté funcionando en la capital aragonesa. Una nueva noria que, según ha adelantado la regidora, "va a ser muy especial" porque contará con "una iluminación y decoración que aumentará la experiencia navideña de todos los ciudadanos". Motivo por el que, al ser todo nuevo, ha insistido en que "todo está llevando un poco más de tiempo".

Hace casi un mes que se presentó la Navidad en la ciudad y, entre las grandes novedades, figuraba esta gran noria de la que no se tuvo noticias hasta hace una semana, cuando la alcaldesa confirmó que la atracción estaba ya "recién salida de fábrica". Con todo esto, la fecha estimada se sitúa ahora para este 20 de diciembre, todavía dentro de la fecha inicial estimada "para los días grandes de la Navidad".

Esta propuesta se une a las más de 600 actividades que llenarán de alegría las calles y los espacios municipales en la ciudad. En total serán 1.000 puestas en escena para los ciudadanos.

Pero las sorpresas no se quedarán aquí. Tal y como lo anunció la alcaldesa durante la presentación de la Navidad, la magia continuará sorprendiendo a los más pequeños en el broche de oro de las fiestas, que llegarán a su fin con la cabalgata de Reyes Magos.

Si el año pasado ya se amplió y se renovó entera, estas navidades no se quedará atrás ya que la regidora avanzó que el acto "será mucho más largo que en años anteriores" y que traerá nuevas novedades, aunque seguirá el mismo formato que el año pasado con el oro, la mirra y el incienso como protagonistas.