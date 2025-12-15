Zaragoza muestra su apoyo a los jóvenes taurinos: dispondrá de un local multiusos para todo tipo de actividades

La tauromaquia continúa al alza en Zaragoza. El Ayuntamiento ha cedido un local municipal multiusos a la Escuela Taurina “Mar de Nubes” para todas sus actividades formativas y culturales que empezarán en las próximas semanas en la zona del Actur.

Así lo ha explicado esta mañana la alcaldesa, Natalia Chueca: "Era una necesidad para que todos los que quieran formarse en este mundo tengan un lugar donde ensayar y practicar". Además, ha expresado que se trata de una iniciativa para que los niños y los más jóvenes "lo tengan más fácil" para poder "mantener su vocación".

Así, será un espacio de carácter municipal, cedido por el propio Ayuntamiento de Zaragoza, para trabajar por el fomento de la cultura, la difusión, defensa de la tauromaquia y la gestión de una Escuela Taurina para el aprendizaje de los futuros profesionales y su perfeccionamiento.

Una escuela que cumple diez años formando y divulgando en torno al arte del toreo, y que ahora, según consta en la solicitud de la escuela, también será un espacio para juntas y reuniones de la asociación, cursos de aficionados y otras actividades de formación, visionado de vídeos y festejos taurinos y pequeños entrenamientos.

En definitiva, tal y como ha asegurado la alcaldesa, el objetivo es "cubrir las necesidades que no se podían". Además, ha insistido en que se tenía que llevar a cabo ya que "es un arte que representa a nuestra cultura y un compromiso que forma parte de nuestra identidad".

Acto de presentación del nuevo local en el Ayuntamiento de Zaragoza. u E.E

La cesión de este inmueble, de 180 metros cuadrados, tendrá una duración de cuatro años y una posible prórroga de otros cuatro en un local en la plaza Ortilla, en el distrito Actur-Rey Fernando, con un presupuesto que ha alcanzado los 50.000 euros.

La alcaldesa, además, ha invitado a otras instituciones a que se sumen al apoyo: "Si fuesen del Ayuntamiento, más personas podrían ensayar y las clases serían más sencillas", ha confirmado.

Además, Miguel Cuartero, torero y uno de los fundadores y director de la escuela taurina, ha agradecido el apoyo para poder "cumplir nuestros sueños" sin necesidad de tener que salir de la ciudad. "Es una escuela taurina de referencia, una de las mejores escuelas del país", ha concluido.

Con esta decisión, el consistorio respalda la difusión de la cultura taurina y la promoción del talento de los jóvenes que optan por adentrarse en el aprendizaje del toreo, y disfrutar de una afición, que puede convertirse en una salida profesional.