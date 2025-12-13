Las discotecas de Zaragoza se preparan para la Navidad: "Llevamos un 10% menos de entradas vendidas"

La Navidad ya ha llegado a Zaragoza. El pasado 28 de noviembre el gran encendido de luces dio la bienvenida a una de las épocas más especiales y de mayor movimiento tanto para los comercios como para la hostelería. Unos días en el que las cenas de empresa, de clase y familiares causan un auge de consumo en la capital aragonesa y generan un ambiente festivo.

Estas ganas de salir y disfrutar repercuten en los pubs y discotecas de la capital aragonesa, que viven el que para muchos del sector es "el mejor mes del año". Aunque por el momento, parece que el ambiente de celebración está a medio gas para estas fechas en comparación con años anteriores: "No se ve la misma alegría", comenta Miguel Ángel Salinas, vicepresidente de la asociación de empresas de ocio nocturno en Zaragoza.

Según señala el hostelero y dueño del grupo Canterbury, la actividad en los centros de ocio se concentró sobre todo en el fin de semana del encendido de luces pero luego bajó el consumo.

Un ambiente que parece recuperarse tras el puente de la Constitución gracias a las quedadas de empresas. Salinas señala que este mismo jueves "ha habido bastante movimiento". Una actividad en el que el propio establecimiento tuvo que hacer refuerzo con la contratación de un dj ya que esperaban una afluencia de personas notoria.

Un trasiego de personas que esperan que sea igual o superior de cara a estos días que concentran el mayor número de comidas y cenas de empresa.

Si bien este año parece que se repite la tónica y es que los tardeos se han consagrado como uno de los favoritos de la sociedad: "Desde que salimos de la pandemia se ha notado el cambio y las tardes son muy buenas", comenta.

Esto se ha notado sobre todo en días como Nochebuena que antes era de estar en casa con la familia, ya se ha convertido en hábito ir a pasar el rato con amigos o familiares a los distintos bares de Zaragoza.

Un día que también ha visto que desde "hace ocho años" se ha convertido en una noche de fiesta más: "La gente joven lo pide y ya no se quedan en casa".

Entradas sin vender

Donde parece que más se está resistiendo la gente es en la compra de entradas para los cotillones de Nochevieja. Según explica Salinas, atrás han quedado la época en la que "sacabas las entradas de un cotillón y a las horas estaban todas vendidas".

Una realidad que confiesa ya empezó a notarse el año pasado donde las entradas "costó venderlas". Los precios de las entradas de los cotillones han mantenido los precios entre los 45-65 euros con barra libre.

Sin embargo, detrás de ello parece apuntar a la situación económica: "Las familias están haciendo malabares entre los regalos, la ropa y sacar la entrada", señala.

Según traslada, el comercializador de ellas, la plataforma Nyxell, les comunicó que para estas fechas se han vendido un 10% menos en comparación que el año pasado. Un ritmo "lento" de venta para lo acostumbrado.

Ante el cambio de modelo a la hora de salir. Por ejemplo desde el grupo Canterbury ponen a la venta bono copas para esa celebración. Así, están disponibles de dos copas a 20 euros. "Al final mucha gente los coge porque van moviéndose de local en local por la noche", señala.