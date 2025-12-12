Zaragoza lanza una campaña para el apoyo al pequeño comercio esta Navidad: sorteo de una cesta de 12.000 euros

Los comercios de Zaragoza vuelven a reivindicar la calidad de sus productos y la cercanía con sus clientes en todos los barrios de Zaragoza con un gran sorteo de manos del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Esta nueva campaña busca ofrecerles un agradecimiento por la confianza que depositan en ellos. A la vez, pretende reforzar esos lazos con los vecinos de la ciudad a través de la campaña de "Tu pequeño gran comercio. O lo apoyas o lo pierdes", que se enmarca dentro del lema de esta Navidad "Zaragoza Donde La Magia Sucede".

Con ese mensaje, el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con 17 asociaciones de comerciantes, han construido la mejor campaña navideña con diversos atractivos con los que conectar a los clientes con sus zonas de confianza y para el descubrimiento de otros negocios cercanos.

De esta manera, entre el 16 y el 30 de diciembre se va a desarrollar esta iniciativa encumbrada por una gran cesta como premio más destacado de la campaña, valorada en alrededor de 12.000 euros que se sorteará el próximo 5 de enero y que estará representada durante todas las navidades en la estructura modular de la Plaza de Aragón.

A través de esta campaña se repartirán 45.000 boletos en los casi 500 comercios adheridos para poder participar en este sorteo. La cesta incluye hasta 35 regalos como 500 euros en carburante, un ordenador portátil, entradas para conciertos del Príncipe Felipe, un sillón, un sofá, lote de libros, una tablet, un año de hamburguesas gratis, comidas para dos personas, lotes de distintas bebidas, prendas de ropa y una bici eléctrica, entre otros regalos.

Presentación de la campaña de ayuda al pequeño comercio en Zaragoza Ayto Zaragoza

Campaña de ciudad

La potencia y relevancia de la campaña de este año se mide también por la presencia de 17 asociaciones de comerciantes, un récord en el que contribuyen, por ejemplo, zonas como Casetas, que se suma por primera vez.

Los colectivos que se han vinculado son: Acomza, Barrio Jesús, Casetas, Caracol Independencia, Conde Aranda, Delicias, Ecos, El Gancho - San Pablo, Fecom, La Jota, Las Fuentes, San José, Salamero, Santa Isabel, Torrero, Zaragoza Esencial y Casco Histórico-Sector Mercado. Entre todos aglutinan los 485 comercios participantes.

La información de la campaña de impulso de las ventas en estos establecimientos se puede consultar en www.pequenograncomercio.com. Por compras superiores a 10 € se podrá obtener una participación para el sorteo de la cesta principal.

Esta participación, dependiendo de la zona comercial en la que se haya realizado la compra, incluirá otra casilla con una numeración adicional para poder participar en la cesta que también ofrecerán algunas de las zonas comerciales. Y en ese mismo boleto, habrá también un rasca y gana que, aunque sea no premiado, ofrecerá la oportunidad de participar en la gran cesta.

Los rascas pueden resultar no premiados, con 10 euros para gastar en el comercio en el que se haya adquirido y superpremios de 100 y 200 euros para gastar en cualquier comercio adherido.

Las empresas que han querido apoyar a los pequeños y medianos negocios son 35: Tapigrama Sofás, Coviar, Tuco, Relax, Aj Cash, Fitness Park, Zoilo Ríos, Muebles Barbed, Farmavázquez, Carnicería Hnos Pueyo, Izas, Zaragoza Deporte, Bodegas Langa, Lenceria Emi, Loscos, Iberus, Librería General, Profesionales de la Carne, Azul Marino, Bodegas Guallart, La Zaragozana, Real Zaragoza, Solitium, Hospital Viamed Montecanal, Fisiolar, Teatro Principal, Acomza, Saphir, El Chalet, Ternasco de Aragón, Iap Pharma Parfums, Chuscan, Álvarez Gómez, Caravan Fragancias.

Presentación de la campaña de apoyo al pequeño comercio en Zaragoza Ayto Zaragoza

Dinamizaciones en zonas comerciales

Durante estas próximas dos semanas, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere hacer llegar el espíritu navideño a las calles y plazas de todos los distritos, fomentando la participación en todos estos barrios y también en el Tranvía.

Para ello, ha preparado un centenar de espectáculos y dinamizaciones entre el 16 de diciembre hasta el 3 de enero en las principales vías comerciales de la Ciudad. Como es habitual, se trata de una programación en la que el Ayuntamiento de Zaragoza prioriza a los artistas locales: de las 26 compañías que actuarán, 16 de ellas son aragonesas y otras 10 de ámbito nacional.

Los itinerantes Papá Noel y Elfa Noel van a recorrer buena parte del casco urbano y también estarán a las 8.15 en los tranvías entre el 17 y el 19 de diciembre.

Además de estos personajes, la animación será muy variada con pasacalles musicales, espectáculos de circo, teatro de calle, cuentacuentos y conciertos de jazz navideño, con horarios adaptados a familias y públicos de todas las edades.

Se han programado también espectáculos temáticos como “Paseos con Bufanda”, “Deseos” o “Guardianes de la Estrella”, que combinan humor, magia y música en distintos puntos de la ciudad. Se incluyen espectáculos itinerantes y estáticos, con temáticas circenses como como Circocido o Alquimia Circus, música en vivo con artistas como Mario Bailón y Viki Lafuente, teatro familiar de compañías locales y actuaciones de folklore y danza flamenca.