Un tranvía de Zaragoza frena de emergencia para evitar chocar con un coche y dos pasajeros necesitan asistencia sanitaria

Dos pasajeros de un tranvía de Zaragoza han necesitado asistencia sanitaria este miércoles como consecuencia del frenazo de emergencia del convoy para evitar un accidente en la parada de Los Olvidados, en el barrio de Valdespartera.

Según han informado desde el Tranvía de Zaragoza a este diario, el conductor del convoy ha tenido que frenar para evitar chocar contra un coche que se estaba cruzando hacia las vías de manera sorpresiva. Los hechos han tenido lugar a las 11.25 de este miércoles 10 de diciembre.

Como consecuencia del brusco freno de emergencia, dos personas del interior del tranvía se han caído al suelo y han requerido de asistencia sanitaria.

Así pues, el tranvía se ha quedado parado en Los Olvidados, a la espera de los sanitarios, obligando a cortar la circulación desde la mencionada parada hasta La Romareda. Por ello, el tranvía circula en bucle y el resto de la línea funciona con normalidad. Entre ambas paradas se han puesto buses alternativos.

No obstante, minutos antes de las 12.00, Tranvía de Zaragoza ha confirmado que la línea se había restablecido.

De hecho, el pasado sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, la circulación del tranvía también se vio interrumpida entre La Romareda y Los Olvidados, después de que un vehículo colisionara con un convoy por la tarde. El accidente no provocó heridos, solo daños materiales.