Cortes de tráfico en Zaragoza por obras: estas son las fechas, los desvíos y las paradas de bus anuladas

Mapa de los cortes de tráfico en Zaragoza por obras en la avenida Navarra. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

La renovación integral de la segunda fase de la avenida Navarra, en el tramo comprendido entre la calle Rioja y el paseo Calanda, continúa avanzando y encara ya su recta final. Por este motivo, a partir de este martes 9 de diciembre -a las 9.30- y hasta el día 15, se cortará el acceso a la avenida Navarra desde la calle Fray José Casanova.

La vía quedará cerrada desde la calle Santa Orosia, así como el acceso al paseo Calanda desde la propia avenida Navarra. El objetivo de esta actuación es adecuar la rasante del cruce.

Como consecuencia, la incorporación del tráfico de la avenida Navarra en sentido al centro de la ciudad (en la semicalzada sur) se realizará a la altura del número 30, lo que implica la anulación de la parada de autobús existente en ese punto (líneas 36, 51 y 52) y también la de la parada situada enfrente (líneas 36, 42, 51 y 52). Asimismo, se cortará el carril bici a la altura del paso de peatones de Alonso de Aragón.

Para acceder desde La Almozara hacia el paseo de Calanda, desde el Consistorio recomiendan utilizar el desvío por la avenida Ciudad de Soria, Rioja y San Antonio Abad. Y para llegar a la avenida Navarra desde La Almozara, se aconseja circular por la avenida Ciudad de Soria, la rotonda de la Ciudadanía y la avenida de Madrid.

Desde el Ayuntamiento confirman que se instalará cartelería informativa y la actuación se coordinará con Avanza, el Consorcio de Transportes y la Policía Local, debido a las modificaciones necesarias en la regulación semafórica.

En los próximos días, y hasta el 23 de diciembre, comenzarán también los trabajos de asfaltado y extendido del firme definitivo de la calzada, lo que generará afecciones puntuales a la movilidad, los cruces y los pasos de peatones según avance la maquinaria.

Por todo ello, los operarios municipales piden a los vecinos y ciudadanos que presten atención a la señalización y a las indicaciones que se irán facilitando conforme progresen los trabajos.