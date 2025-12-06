Zaragoza ultima un informe para saber qué hace con la cárcel de Torrero: el uso del equipamiento lo decidirán los vecinos

La intención era iniciar, en 2025, la reconversión de la antigua cárcel de Torrero en Zaragoza. Al menos, esa fue la voluntad expresada por la alcaldesa Natalia Chueca hace exactamente un año, cuando presentó los presupuestos para este ejercicio.

Y en ello están. Según fuentes municipales, desde los Servicios Jurídicos ya están revisando todos los detalles para poder desokupar el edificio, ya que se trata de "un caso complejo".

Además, de forma paralela, el Consistorio trabaja también en un informe que recoja las necesidades del barrio y permita definir el mejor uso para un edificio de grandes dimensiones y con múltiples posibilidades. Así lo aseguran a este diario las mismas fuentes municipales y confirman que, además de esto, se tendrá en cuenta un documento sobre los acuerdos de los plenos de la Junta de Distrito, donde se recogen las demandas vecinales.

La idea era -y sigue siéndolo, según estas mismas fuentes- replicar el modelo aplicado en la desokupación del ahora centro cívico Luis Buñuel. Ese edificio lleva más de un año rehabilitado y se ha convertido en un espacio público en el que los mayores del Casco Histórico pueden realizar actividades que van desde talleres de pintura hasta clases de gimnasia al aire libre.

Ese es precisamente el objetivo del Ayuntamiento para los vecinos de Torrero. No obstante, se trata de un trabajo complejo que desde la plaza del Pilar quieren llevar a cabo "con la máxima discreción", dada la sensibilidad que conlleva cualquier movimiento relacionado con situaciones de okupación.

Así el Ayuntamiento está analizando "cómo proceder para garantizar que todo el proceso se ajuste a la legalidad y avance sin contratiempos". Pero no a todas las partes les parece que se está trabajando con la "suficiente" predisposición.

De hecho, el portavoz de Vox, Julio Calvo, atribuye la falta de actuación a una "cobardía política". A su juicio, el Gobierno municipal evita un desalojo "por miedo a la confrontación". "Si quisieran, en un mes podrían hacerlo. En poquísimos días, con apoyo de la Policía Nacional, estaría desalojado", incide.

Recuerda, además, que su grupo lleva años insistiendo en la recuperación del edificio municipal. "El 4 de septiembre de 2019 ya preguntábamos qué iniciativas iba a tomar el Ayuntamiento y si había alguna acción legal en marcha", señala.

"Sin respuesta clara"

En febrero de 2021 volvieron a interesarse "sin respuesta clara", y asegura que lo mismo sucedió en febrero de 2023, cuando presentaron una moción para instar al Ayuntamiento a recuperar la plena posesión de la antigua cárcel "solicitando, si fuera preciso, la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proceder al desalojo".

La última demanda de Vox fue en mayo de 2025, cuando volvieron a insistir en la misma línea, comparando el caso con otros desalojos de centros ocupados en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Según Calvo, la propia Administración "puede recuperar la posesión sin necesidad de ir a juicio, simplemente solicitando la participación de las fuerzas de seguridad".

Pero sostiene que el Ayuntamiento no ha querido actuar mientras no existiera un plan de uso definido para el edificio. "No nos han dicho absolutamente nada nuevo", afirma.

Eso sí, para su grupo la mejor conversión que se podría hacer de la antigua cárcel sería la de "convertirla en un centro de mayores, al igual que se ha hecho con el Luis Buñuel". "Son espacios que se llenan, mientras que muchas casas de juventud están infrautilizadas", expone.

Sobre si Vox exigirá el desalojo en las negociaciones de los próximos presupuestos, Calvo lo descarta. Aun así, sostiene que "sería un incumplimiento del Partido Popular" no recuperar el inmueble tras dos legislaturas al frente del Ayuntamiento.

El edil asegura que Vox seguirá preguntando "periódicamente" por el futuro del inmueble, como -subraya- ya han hecho en 2019, 2021, 2023 y 2025. "Parece que somos el único partido que muestra interés. Zaragoza en Común está encantada con que siga ocupado, el PSOE se pone de perfil y el PP también", acusa.