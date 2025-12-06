Confirmado por el Ayuntamiento de Zaragoza: la foto más bonita de Navidad en Instagram ganará hasta 2.000 euros

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere que la ciudad brille a lo grande en Navidad. Y no solo a los ojos de los ciudadanos. El Consistorio quiere que todo el mundo pueda ver y conocer las luces y la decoración.

Por ello, ha puesto en marcha una iniciativa de comunicación para potenciar la proyección de la ciudad en estas fechas a través de las redes sociales. Algo para lo que animan a los ciudadanos y visitantes a convertirse en protagonistas de estas fiestas.

Y es que la campaña busca mostrar, desde una mirada cercana y personal, los momentos más atractivos, emotivos o singulares que se viven durante más de cinco semanas de programación navideña en distintos espacios de la ciudad.

A través de esta propuesta, cualquier usuario de Instagram y TikTok, sin importar su experiencia o número de seguidores, podrá compartir su visión personal de Zaragoza durante diciembre y la primera semana de enero. El objetivo es que los propios habitantes y visitantes reflejen en sus publicaciones el ambiente navideño, contribuyendo a proyectar los atractivos de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Los participantes podrán capturar desde paseos por las calles iluminadas y los mercados de Navidad, hasta experiencias culturales, gastronómicas o de ocio. La idea es ofrecer una visión auténtica y directa de la magia que se vive en Zaragoza durante estas fechas.

Participación abierta

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que quieran generar y compartir contenidos originales bajo el lema de la campaña 'Zaragoza, donde la magia sucede'. Los requisitos básicos son:

Publicar al menos un Reel o un post en Instagram o TikTok.

Se permite un máximo de 5 piezas de contenido por participante.

El contenido debe desarrollarse íntegramente en el término municipal de Zaragoza .

Las publicaciones deben estar relacionadas con cualquier actividad navideña de la ciudad: encendido de luces, mercados de Navidad, pista de hielo, gastronomía típica, Cabalgata de Reyes, Ruta de la Luz, entre otras.

Los perfiles participantes deberán seguir a las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza.

En cada publicación será obligatorio mencionar la red social oficial del Ayuntamiento e incluir el hashtag #ZaragozaEsMagia. Las publicaciones podrán compartirse desde ya hasta el 7 de enero de 2026 (inclusive).

Para formalizar la participación, los interesados deberán rellenar el formulario disponible en la web del Ayuntamiento de Zaragoza.

Premios

Los tres mejores contenidos recibirán un premio económico de 2.000 euros para el primer clasificado, de 1.500 al segundo y de 1.000 euros al tercero.

El jurado evaluará la originalidad, calidad narrativa y visual, capacidad de transmitir el ambiente navideño de Zaragoza y el impacto alcanzado en redes sociales. Además, se otorgará un premio adicional de 500 euros al contenido más viral, que será compatible con los premios anteriores.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza busca fomentar la participación ciudadana, dar visibilidad a los rincones más especiales de la ciudad y convertir las redes sociales en un escaparate de la magia navideña zaragozana.