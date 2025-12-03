El parque de Zaragoza que busca ser la nueva zona de moda: una inversión de 1,3 millones y hasta 9.000 especies

El parque Grande José Antonio Labordeta se va a convertir en el nuevo sitio de moda de la ciudad. No solo por las luces, que este año llenarán a lo grande el pulmón verde de la capital, sino porque antes de Navidad el Jardín Botánico volverá a abrir sus puertas. Lo hará tras un año de reformas, cuya inversión alcanza 1,3 millones de euros.

Una espera que ha merecido la pena porque este espacio incorporará hasta 9.000 plantas diferentes: desde aromáticas y medicinales hasta gramíneas y culinarias. Será toda una colección botánica al alcance de todos los zaragozanos y visitantes, que a su vez pondrá en valor el importante arbolado que existe ya en el jardín.

Y no solo las plantas serán las grandes protagonistas de este nuevo espacio. También el agua, un elemento que vertebrará el nuevo jardín y lo convertirá en un refugio climático. Y es que, tal como lo presentó en su día la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, el objetivo es "proporcionar confort" –sobre todo en épocas de calor extremo– a los ciudadanos y a la diferente fauna que habita en el parque Grande.

Últimos trabajos en el jardín Botánico, antes de su apertura. E.E Zaragoza

Para ello se han reconstruido el estanque y los canales, por los que se prevé que la circulación del agua sea constante y mucho más eficiente. El nuevo estanque, por su parte, tendrá una bancada perimetral, incorporará plantas acuáticas y actuará como aljibe para distribuir el agua para el riego.

Su entorno se convertirá en una especie de ágora donde descansar o realizar actividades y en ella se instalarán los bancos históricos de piedra y cerámica, que también han sido restaurados por el servicio de Cultura.

Para preservar el carácter histórico del espacio, el nuevo mobiliario también tendrá una estética más clásica. La iluminación también se ha renovado para poner en valor todo el jardín y dotarle de mayor seguridad, incorporando alumbrado ornamental tanto en el interior del estanque como en los canales.

Los trabajos

Fue a finales de noviembre de 2024 cuando, tras completarse el proceso de adjudicación, se comenzó con rediseño paisajístico, haciendo levantamiento topográfico a sus casi 1,5 hectáreas. Siguieron los trabajos con derribos, canalizaciones, movimientos de tierra y aportaciones de unos 2.700 metros cuadrados de tierra vegetal.

Unas obras que han sido especialmente delicadas, ya que -tal y como lo señaló Gaudes en su día- el Jardín Botánico está en un entorno verde, con árboles muy arraigados al espacio y accesos muy limitados.



Llegó el verano, y con el la construcción del nuevo estanque de más de 200 metros cuadrados. Este será una pieza clave en el jardín, ya que albergará una zona de plantas acuáticas y un banco de azulejo diseñado expresamente para este lugar. Además de tener valor ornamental, también funcionará como aljibe de riego.

Asimismo, se trabajó en la construcción de dos arroyos sinuosos que discurren de principio a fin por el Botánico, con un recorrido de 320 metros, realizado en hormigón visto 'in situ'. También se fueron definiendo los nuevos caminos, con una extensión aproximada de 4.700 metros, así como espacios para el descanso.



Durante el verano se continuó también con los trabajos de hormigonado e instalación de riegos para que, de cara al mes de otoño con la bajada de temperaturas y mejora de las condiciones climatológicas, se completaran los trabajos de siembras y las nuevas plantaciones.

Aunque, pese a estar prevista su inauguración para entonces, hubo una serie de retrasos en las obras que dilataron su apertura hasta esta misma Navidad. Actualmente, según ha podido saber este diario, se están dando los últimos retoques al jardín. La idea, aseguran, es que el espacio esté abierto en un par de semanas.

¿El Quiosco de la Música?

Esta reforma se suma a otras actuaciones en el parque Grande, como la renovación de la Rosaleda o el jardín japonés. Otras, como la reforma del Quiosco de la Música, quedan todavía pendientes y se acometerán más adelante, sobre todo porque el concurso para la reforma de esta histórica infraestructura ha quedado desierto.

El Quiosco de la Música -según se señaló en un proyecto realizado por el Servicio de Conservación de Arquitectura- necesita una rehabilitación debido a su "pésimo" estado de conservación. No solo por el paso del tiempo, sino por las vandalizaciones que ha sufrido en muchas ocasiones. sido objeto de vandalizaciones en muchas ocasiones.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Zaragoza sacaron a licitación el contrato para su restauración y revalorización, bajo una inversión de 359.518,70 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Un proyecto que desde el Consistorio intentarán desatascar en unos meses, sacando el contrato otra vez a licitación.