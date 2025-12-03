Multan con 1.000 euros a un conocido bar de la plaza del Pilar en Zaragoza: no tenía licencia de funcionamiento

Zaragoza es una ciudad muy viva. La capital de Aragón destaca por su buena comida y por el ambiente que se nota en sus calles, especialmente en el centro, donde los bares y restaurantes forman parte del día a día.

Sin embargo, esta vitalidad a veces entra en conflicto con la calidad de vida de los vecinos, especialmente cuando la gran oferta de locales y restaurantes sobrepasa los límites establecidos. Ejemplo de ello ha sido el restaurante Tajo Bajo, ubicado en la plaza del Pilar, cuyo propietario (Hostelería Zaragozana S.L) podría recibir una sanción de 1.000 euros.

El motivo, y así consta en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo, es que el establecimiento no tenía al día el papeleo necesario para la actividad del local. Es decir, que no contaba con la licencia de funcionamiento en regla.

Pero no es el único establecimiento que ha sido señalado por no cumplir la normativa vigente. Urbanismo propone también una multa de 601 euros al bar El Rincón de Baro, ubicado en la calle Miguel de Unamuno, por el mismo motivo: no disponer de la licencia de funcionamiento actualizada.

Otros casos

Otro caso destacado es el del pub Lexsus, en la calle Perpetuo Socorro, cuyo titular, Horizontes Nuevos Aragoneses S.L., podría ser sancionado con 720 euros por exceder en más de un 25% el aforo máximo permitido, una infracción relacionada con la seguridad del local y de sus usuarios.

La lista continúa con sanciones por motivos variados. El bar El Chiringuito, situado en la calle Fray Juan Regla, afronta una multa de 1.202 euros por ejercer una actividad distinta a la autorizada, según el expediente acumulado X805 (86.844/24).

El cumplimiento de los horarios también aparece como un motivo frecuente de infracción. Es el caso del bar-restaurante King Kebab, en la calle Rafael Esteve Vilella, sancionado con 601 euros por sobrepasar en una hora el horario de cierre. Algo similar ocurre con el bar Bbt Otras, en la calle Francisco Pradilla, que habría superado el cierre permitido en una hora y media, motivo por el que se plantea otra multa de 601 euros.

Por último, el bar Mola Café, ubicado en la calle Jorge Cocci, afronta una sanción de 601 euros por incumplir medidas de prevención exigidas para su actividad.