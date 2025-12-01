Vox denuncia "el trato de favor" del Ayuntamiento con Naturaleza Encendida: "Se les cede suelo sin pagar nada"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha criticado, este lunes, la concesión del espectáculo Boreal a la empresa Naturaleza Encendida, al considerar que el Ayuntamiento ha otorgado un "trato de favor" al no exigir ningún tipo de canon o tasa por la ocupación del espacio público en el Parque Grande.

Calvo ha afirmado que esta decisión genera "un agravio comparativo con los feriantes y con todas aquellas empresas que trabajan durante las fiestas del Pilar, en Navidad y en otros eventos festivos de la ciudad". Según ha explicado, la empresa utilizará "una gran cantidad de metros de dominio público durante un largo período de tiempo sin pagar nada por ello".

El grupo municipal ha anunciado que está estudiando la presentación de un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), además de una Proposición Normativa para impedir que empresas con ánimo de lucro queden exentas del pago por la concesión de uso del dominio público."Este agravio comparativo debe ser censurado y denunciado", ha subrayado Calvo, quien ha adelantado que su formación seguirá pidiendo explicaciones sobre la tramitación del expediente.

Luzir

Vox también ha cuestionado la gestión administrativa del proyecto. Calvo ha recordado la polémica generada el año pasado con el espectáculo Luzir, gestionado por la empresa Zusup, cuya concesión -según ha señalado- "careció de transparencia" e implicó igualmente la ocupación de "varias decenas de miles de metros sin un pago de canon acorde".

El portavoz ha indicado que, en aquella ocasión, la empresa solo abonó 170 euros por la tramitación del expediente y ha vuelto a denunciar que este año se han repetido los mismos errores. "No han aprendido nada o, si aprendieron algo, les importó absolutamente nada", ha criticado.

Vox, tal y como lo ha señalado el portavoz, solicitó el expediente de concesión del espectáculo el pasado 21 de noviembre. Calvo ha denunciado que la documentación no ha sido entregada dentro del plazo de cuatro días que establece el Reglamento Orgánico Municipal. "Irónicamente", según ha expresado, "el aviso de disponibilidad del expediente ha llegado justo en el momento en que ofrecía su rueda de prensa".

Calvo también ha puesto el foco en los costes que, según su formación, el Ayuntamiento debe asumir para facilitar la celebración de estos espectáculos. Ha asegurado que en la edición anterior la empresa podría haber obtenido entre "100.000 y 200.000 euros de ingresos netos", mientras que el consistorio afrontó gastos operativos y de servicios municipales.

Entre ellos ha citado la publicidad institucional, el trabajo de brigadas municipales y el despliegue de la Policía Local. "El Ayuntamiento tuvo que hacer frente a la falta de cobro del canon y a los recursos necesarios para garantizar el desarrollo del evento", ha concluido.

Un evento "coordinado"

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza ha respondido a las críticas de Vox defendiendo la legalidad del acuerdo y explicando que el espectáculo 'Boreal' se realiza "en régimen de coorganización entre el Ayuntamiento y el promotor privado".

"No entiendo por qué hay ninguna discrepancia", ha declarado, subrayando que su objetivo como alcaldesa es "que la ciudad en Navidad tenga el mayor número de actividades posibles y que los zaragozanos disfruten de una oferta festiva variada".

Ha explicado que la empresa que gestionó el espectáculo Luzir el año pasado decidió no repetir porque "los números no son tan rentables como la oposición suele pensar". "Si hubiese sido un negocio redondo, habría repetido", ha añadido, señalando que, según lo ha trasladado el promotor anterior, el evento "le generó pérdidas".

Ante la pregunta de si el Ayuntamiento está cobrando un canon por la ocupación del Parque Grande, la alcaldesa ha asegurado que "en este caso el Ayuntamiento organiza, pone el suelo, y el promotor pone el resto de actividades". Insistiendo así en que se trata de "una coorganización".

Sobre la distribución de ingresos por la venta de entradas, ha confirmado que las ganancias recaerán exclusivamente en el promotor privado "dado que asume la inversión y el riesgo económico". "Los gastos para abrir ese espectáculo durante todas las jornadas son superiores a los ingresos, a pesar de cobrar entrada", ha reiterado.

Asimismo ha insistido en que todo el proceso cuenta con "rigurosidad jurídica y legal" y que no existe ningún resquicio de irregularidad. Ha conluido asegurando que se ofrecerán las explicaciones "necesarias y pertinentes" en comisiones y espacios institucionales.