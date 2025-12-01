El nuevo edificio del albergue está casi listo para su uso: este jueves se abrirán las 40 camas para las personas sin hogar

Dos años han pasado desde que se inició la obra, a finales de 2023, en el antiguo cuartel de San Agustín que permitirán sumar al albergue municipal 40 nuevas camas para hombres, un nuevo Centro de Día y espacios "dignos" para los más de 30 trabajadores. Los trabajos, a falta de los últimos detalles, están ya casi terminados.

De hecho, tal y como lo ha asegurado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la recepción parcial de la obra, este lunes, los dos módulos para hombres (con 20 plazas cada uno) se abrirán a partir de este jueves. El resto del edificio estará en uso a principios de 2026, "cuando se acometan todas las instalaciones".

Con esto estaría terminada la primera fase de la obra que pretende aumentar las instalaciones del albergue. La segunda fase consistirá en reformar las instalaciones del antiguo edificio, que ahora se han quedado vacías con la reubicación de los médicos y los trabajadores en el nuevo bloque.

Segunda fase

La segunda fase de la reforma se presentará en "breve", ha avanzado la regidora. "Vamos a trabajar ahora mismo en el proyecto, una vez se acabe la primera que ha sido un esfuerzo presupuestario de 5 millones de euros".

Así, se pretende sumar a las 40 nuevas plazas para hombres, otras 15 más para mujeres, que se colocarán en el antiguo edificio (en las oficinas que han quedado ahora vacías). Además de estas, se conservarán los dos espacios modulares donde actualmente hay abiertas 40 camas para las personas sin hogar, ante las temperaturas invernales.

Con todo ello, el albergue contará con 200 plazas entre el dispositivo de frío y sus recursos ordinarios. "Las camas son importantes, pero lo esencial es la dotación de un espacio donde se acompañará social y psicológicamente a estas personas para que recuperen hábitos y consigan oportunidades laborales", ha declarado Chueca.

El nuevo edificio

Por ello, en el nuevo edificio, como tal, se establecerán las labores administrativas, así como la atención sanitaria y social (con una sala de descanso para los trabajadores). Habrá espacio también para llevar a cabo los talleres formativos; un nuevo cuartel de cercanía de la Policía Local; una sala polivalente (también abierta para los vecinos de la zona) y otra que será el Centro de Día, donde las personas sin hogar podrán estar en un espacio confortable.

El nuevo patio duplicará su tamaño, que estará abierto también durante el día para aquellos que prefieran estar al aire libre. Además, tiene orientación solar y está protegida del viento.

La alcaldesa ha visitado los trabajos acompañada por la concejal de Políticas Sociales, Marián Orós; el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano; y el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Loren, quienes han podido comprobar de primera mano la evolución de la obra ante las explicaciones del director del albergue municipal, Juanma Harto.