Una cofradía de Zaragoza realiza un rastrillo y un concierto solidario: "Hay que estar con quien necesita apoyo"

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre de Zaragoza anuncia la celebración de la XI edición de su Rastrillo Solidario, un evento ya tradicional que tendrá lugar durante este fin de semana en la Casa de Hermandad, ubicada en la Calle Manuela Sancho.

Este rastrillo, que a lo largo de los años se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario solidario de la cofradía y de los rastrillos propios de estas fechas navideñas, representa una ocasión única para unir convivencia, servicio y compromiso social. La apertura tuvo lugar este viernes y durante el sábado 29 y el domingo 30 estará abierto de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.00.

La recaudación íntegra del rastrillo se destinará a la Hermandad del Refugio, apoyando así su labor diaria de atención a personas y familias vulnerables. Cada artículo adquirido y cada aportación realizada se convertirán en un apoyo directo para quienes más lo necesitan, reflejando la profunda vocación de ayuda al prójimo que define a la cofradía de La Humildad y Dulce Nombre.

Dentro de las actividades programadas, el rastrillo contará con un momento especialmente señalado: el Concierto de Santa Cecilia 2025, que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre a las 19:00 h en la Iglesia de Santa Mónica (C/ Doctor Palomar, 53), sede canónica de la hermandad y cofradía. Tras varios años de ausencia, este esperado concierto regresa con renovada ilusión y fuerza, reuniendo a los Ministriles de Zaragoza y al Coro Amici Musicae – Voces Blancas, quienes ofrecerán una velada musical llena de belleza, emoción y espiritualidad. El donativo recaudado (10 euros la entrada hasta completar aforo) durante el concierto también se destinará íntegramente a fines benéficos propios de la bolsa de Caridad de la cofradía.

El hermano mayor, Alejandro Longines, ha querido destacar la dimensión humana y espiritual de estas actividades: “Para nuestra Cofradía, la solidaridad no es solo un gesto, sino una forma de vivir la fe. Este rastrillo simboliza la importancia de estar al lado de quienes atraviesan dificultades y necesitan apoyo. Pero también es un momento de hermandad entre todos los cofrades, que nos unimos movidos por el amor a los demás y por el deseo de construir una comunidad más fraterna y comprometida”, ha apuntado.

El XI Rastrillo Solidario y el concierto de Santa Cecilia aspiran no solo a recaudar fondos, sino a convertirse en un espacio para compartir, reencontrarse y fortalecer los lazos entre cofrades, vecinos y zaragozanos. “Es una oportunidad para vivir la fe desde la acción, para sentir que cada gesto suma y que la caridad, cuando se vive en comunidad, multiplica su alcance”, añade Longines.

La Hermandad invita a toda la ciudadanía a participar en estos tres días de solidaridad, música y convivencia, a recorrer los puestos del rastrillo, a disfrutar del concierto y a formar parte de un fin de semana donde generosidad, cultura y fe se unen para transformar realidades y sembrar esperanza.