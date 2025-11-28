"He venido con un límite de 50 euros para no gastar de más": los clientes lo dan todo por el Black Friday en Zaragoza
Muchas personas ya esperaban por las ofertas antes de que se abrieran algunas de las tiendas del centro.
Decenas de personas esperaban puntuales a las 10.00 a las puertas de varias tiendas de Zaragoza dispuestas a aprovechar los descuentos del Black Friday, una cita que muchos tenían marcada desde hace días en el calendario.
Así lo cuenta Jennifer, estudiante, que llevaba tiempo esperando este viernes. Ella ha aprovechado unas horas libres por la mañana, en las que no tenía clase, para acudir junto a sus compañeros a realizar algunas compras.
"Voy a ir a Druni, a Fnac y al Corte Inglés para comprar regalos para hacer un viaje aprovechando que estarán de oferta", dice.
Asegura, además, que decidió ir temprano porque “por la tarde habrá mucha más gente”. Aunque reconoce que es posible que termine comprando algo más de lo previsto, confía en no salirse del presupuesto marcado.
Eso es lo hacen muchas otras personas, quienes ya tienen pensado qué comprar para no "gastarse demasiado". Los hay que, incluso, han visitado las tiendas días antes para ver los productos y volver hoy directamente a por ellos.
Una señora que se probaba unos zapatos en la tienda Stradivarius, ubicada en el paseo de la Independencia, explicaba, precisamente, que "ya tenía idea de qué comprar". "No pretendo gastar todos los ahorros, gastaré unos 100 euros porque vine días antes y ya sé qué voy a comprar y qué está de rebajas", cuenta.
Otros, en cambio, han hecho el trabajo previo a través de internet. Han revisado las ofertas online para acudir a tienda con la intención de comprar de forma rápida y directa. Pero no siempre coinciden las promociones. “He venido y lo que vi en la web no estaba rebajado”, lamenta Sonia, que planea dar “otra vuelta” por si encuentra algo similar a buen precio.
También hay quienes se acercan sin una idea concreta, simplemente a ver si encuentran algún chollo. En Misako, conocida por sus bolsos y también situada en Independencia, una clienta reconoce que no buscaba nada para Navidad, sino algo que le gustase en el momento, "sin perder la cabeza”.
“He venido por si veía algo que me apeteciera. Tengo un límite: 50 euros, y ya está”, afirma con determinación.