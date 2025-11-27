La venta de pavo se dispara en Zaragoza por el Día de Acción de Gracias: "No solo compran los americanos"

El Día de Acción de Gracias empieza a ser, cada noviembre, más típico en Zaragoza. Lo que ha sido siempre una tradición norteamericana, hoy va calando en diferentes hogares de la capital aragonesa: estadounidenses, latinoamericanos, y hasta zaragozanos que se animan a sacar el delantal y a preparar su propio pavo.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2024, en la provincia de Zaragoza residen 530 ciudadanos americanos, otros 97 en Huesca y 32 en Teruel.

De esta forma, cada año son más las personas que celebran esta fiesta, algo que queda reflejado en la venta de pavo, que se incrementa días antes. Así lo confirma Carmen Cámara, dueña de la Pollería Mama Tere, ubicada en el Mercado Central de Zaragoza.

En especial, cuenta que se nota en los encargos, ya que "algunos se lo llevan para congelarlo", pues "es mejor encargarlo porque no siempre tenemos pavo entero".

Aunque, en algún momento sí se puede observar alguno expuesto en el mostrador: "Cuando los van viendo, la gente se anima a comprarlo". Así, cuenta que ya llevan vendidos "tres o cuatro y aún quedan pendientes otros dos o tres que van a venir estos días".

Pavo en la Pollería Mama Tere. E.E

Asimismo, asegura que el precio del pavo "es el mismo que el año pasado", dependiendo de los tamaños, que son varios. "El kilo está a unos 7,90 euros, pero pesan entre 5 a 8 kilos. Son unos pavos espectaculares, no son pavitos pequeños", afirma.

Además, aunque no son los clientes españoles los que compran este producto, no se trata solo de americanos, sino que hay muchas personas que son latinoamericanas y sudamericanas.

"O que tienen familiares, ya que nos estamos mezclando mucho. Entonces, a lo mejor si tienes tu yerno o tu nuera que es americana, también lo siguen celebrando", cuenta.

Tienda americana

No obstante, hay algunos zaragozanos que también se animan a cocinar sin necesidad de tener alguna raíz americana. Es el caso de Luisa Callejas, propietaria de la tienda Taste of America de Zaragoza: "El sábado hice pavo asado, y hay otros clientes de aquí que también lo hacen", defiende.

Y a pesar de que este jueves es el día oficial, la mayoría de personas lo celebran cuando tienen fiesta, como asegura Luisa. "A no ser que estén jubilados, normalmente lo celebran el fin de semana de después o el de antes", explica.

Luisa Callejas, propietaria de la tienda Taste of America de Zaragoza. E.E

A lo que añade que los clientes suelen ser los mismos de todos los años, personas mayores que lo van a celebrar con más familias. Porque como indica la tradición, no es solo una comida, sino una reunión que mueve a familias enteras. "Suelen juntarse dos o más familias para celebrarlo".

Y es que Luisa también ha notado un "pequeño repunte" de clientes que han comprado estos días los acompañamientos tradicionales del pavo.

"Suelen comprar salsa de arándanos, que se usa para el pavo asado, la crema de maíz, el puré de calabaza, o las especias para hacer la tarta de calabaza", destaca la dueña.

Aunque este año, lamenta que no ha llegado el clásico stuffing (el tradicional relleno de pavo), pero aún así el aumento de personas es evidente.



Crema de maíz en la tienda Taste of America. E.E

Por supuesto, una celebración no sería lo mismo sin su postre, en este caso, las tartas. "Aquí tenemos muchísima repostería para hacerlas, también para hacer pastel de calabaza, nueces pecanas con la base de galleta, o la típica tarta de manzana", señala.

Lejos de ser una tradición costosa, Luisa asegura que el precio total es barato: "Por 80 euros tienes comida para 12 personas".

A lo que añade lo que ella misma se gastó: "Un pavo de 5,7 kg me costó 39 euros, y ahí comen 12 personas tranquilamente y los acompañamientos tampoco son caros, pues que te gastes otros 20 euros en acompañar, incluso los postres hechos en casa".

Además, nada se desperdicia. Luisa explica que los americanos "aprovechan todo", de manera que los huesos que quedan después del "gran banquete" se utilizan para un caldo y "está buenísimo".