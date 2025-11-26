Zaragoza reunirá a todos los alcaldes de España en una feria pionera: "Era necesario un espacio de encuentro"

Zaragoza se convertirá en 2026 en el epicentro de todos los alcaldes y administraciones públicas nacionales a través de la Feria City 360. Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de la capital, Natalia Chueca, acompañada del presidente de Feria Zaragoza, Jorge Villarroya, lugar en el que se desarrollará este encuentro pionero en España que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre del próximo año.

Este proyecto, tal como lo ha explicado la regidora, nace "con la vocación de convertirse en el gran foro nacional donde las administraciones van a tener a su alcance las necesidades de servicios que prestan a los ciudadanos". Este evento de gran formato, avalado por la FEMP, reunirá por primera vez en un mismo espacio a representantes de ayuntamientos de todos los niveles territoriales y a empresas proveedoras de servicios y equipamientos, generando un ecosistema único de colaboración público-privada.

City.360 se configura como "una plataforma integral destinada a ofrecer soluciones globales para la gestión eficaz de los recursos públicos, y permitirá a los responsables municipales y técnicos conocer de primera mano las últimas soluciones y novedades en materias como transporte, mobiliario urbano o servicios sociales". Los asistentes podrán participar en jornadas técnicas, charlas especializadas y espacios de networking que facilitarán el intercambio de conocimiento y la creación de alianzas estratégicas.

Las ciudades del futuro

Durante el acto de presentación, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado la dimensión transformadora de la iniciativa. En su intervención ha subrayado que "City.360 simboliza la manera en la que queremos construir las ciudades del futuro: de forma colaborativa, con visión global, con soluciones reales y con un diálogo constante entre quienes prestan los servicios y quienes los gestionan".

Ha aseverado, además, que "esta feria nace porque era necesario un espacio de referencia nacional que reuniera a todas las administraciones, grandes y pequeñas, para compartir conocimiento, sumar capacidades y avanzar juntas hacia un municipalismo más moderno, más ágil y más eficiente".

La alcaldesa ha recordado también el papel estratégico de Zaragoza, afirmando que "nuestra ciudad ofrece una ubicación privilegiada que conecta al 60% de la población española y al 80% del PIB en un radio de apenas 350 kilómetros".

Por su parte, el presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha explicado que los asistentes encontrarán un espacio único en el que empresas líderes a nivel internacional expondrán soluciones orientadas a cubrir necesidades específicas de las instituciones públicas.

Varias de las empresas participantes en esta feria han coincidido en valorar la oportunidad que ofrece City.360 durante una mesa redonda en el acto de presentación. El director general de ARPA, César Fernández, ha destacado que permitirá mostrar de cerca soluciones que ya están ayudando a los municipios en materia de emergencias y equipamientos, y que abre la puerta a detectar nuevas necesidades junto a responsables públicos.

Por su parte, el director de Proyectos Estratégicos de Atenzia, Pablo Beneitez, ha señalado que participar en un evento especializado en instituciones públicas supone una ventaja estratégica para adaptar mejor los servicios sociosanitarios a las demandas reales de la administración y fortalecer relaciones de confianza que pueden convertirse en colaboraciones de futuro. Asimismo, el director de FCC Aragón FCC Medioambiente, Roberto Ara, ha resaltado la importancia, especialmente, para los pequeños municipios de conocer servicios e innovaciones a implantar que también pueden estar a su alcance y no solo de las grandes ciudades.