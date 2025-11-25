Zaragoza repone 35 árboles que se retiraron en avenida César Augusto durante el verano: "Los que había no eran seguros"

El Ayuntamiento de Zaragoza continúa con su plan de reposición de arbolado en distintos puntos de la ciudad. La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha informado este lunes de la plantación de 35 nuevos tilos en la zona de César Augusto, en pleno Casco Histórico, cumpliendo así "el compromiso anunciado hace unos meses".

Gaudes ha recordado que este verano la ciudad sufrió un percance con las melias que había en esta zona, que tuvieron que ser taladas por motivos de seguridad tras las fuertes tormentas. "Esos árboles no eran seguros para la ciudad", ha explicado. Desde entonces, "el Ayuntamiento se comprometió a reponerlos con una especie demandada por la ciudadanía: los tilos, los mismos que se encuentran en el paseo de la Independencia", ha añadido.

La concejal ha subrayado que la plantación se lleva a cabo ahora porque "los árboles hay que ponerlos en el momento oportuno y en las condiciones climatológicas adecuadas". Con la campaña de plantación ya en marcha, el Consistorio prevé seguir sumando ejemplares en los distintos barrios hasta alcanzar el objetivo de 2.000 nuevos árboles en la ciudad. Además, este mismo viernes se puso en marcha una campaña específica en barrios rurales con 140 nuevos ejemplares.

Respecto al destino de las melias retiradas en la calle (unas cinco), Gaudes ha señalado que serán trasladadas al vivero municipal para su trasplante. "Se buscarán otras zonas verdes donde plantarlas", ha detallado.

Revisión del arbolado

En relación con la caída de un árbol en la plaza de Santa Engracia, Gaudes ha explicado que el Ayuntamiento acaba de licitar un contrato de 8 millones de euros para cuatro años, que incluye un lote específico dedicado al control de calidad y revisión del arbolado urbano.

La concejal ha reconocido que actualmente el Ayuntamiento "no dispone de los medios tecnológicos más avanzados para evaluar el estado de los ejemplares", algo que este nuevo contrato permitirá subsanar. "Tenemos un arbolado muy antiguo, muchos ejemplares están en sus últimos años de vida. Por mucho que revisemos, a veces las lluvias, el viento o el calor aceleran su deterioro", ha señalado.

Ha destacado también la necesidad de intensificar las revisiones y aplicar tecnologías como cámaras y sistemas de análisis de raíces, que ya se emplearon en el caso de los árboles de César Augusto cuando se determinó que debían ser retirados.

La revisión abarcará toda la ciudad, ya que todas las contratas municipales tienen la obligación de supervisar el estado del arbolado de sus zonas, además de esta nueva unidad específica que incorporará herramientas técnicas de última generación. "La prioridad es la seguridad de los ciudadanos", ha concluido Gaudes.