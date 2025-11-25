El rastrillo más inclusivo llega a Zaragoza dando la bienvenida a la Navidad con productos artesanales, vino o jardinería

La Navidad está a la vuelta de la esquina y Zaragoza ya es partícipe del espíritu navideño. Las luces o los productos típicos de esta época ya se dejan ver por la capital. Ahora llega también el Rastrillo Navideño de Atades (Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual), ubicado en Plaza Aragón desde este martes hasta el domingo 30 de noviembre.

Con un objetivo solidario y de inclusión, el rastrillo cuenta con un total de seis casetas, dos dobles, relacionadas con la jardinería, productos ecológicos, materiales hechos por los usuarios, o vajillas artesanales, que estarán disponibles desde las 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00.

El acto ha contado con diferentes cargos como la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández o Félix Arrizabalaga, gerente de Atades, quien ha destacado que este rastrillo es "una oportunidad para que nuestras personas con discapacidad intelectual, autismo o función intelectual límite puedan convivir y participar en una actividad comunitaria".

Asimismo, ha querido recordar a los ciudadanos el esfuerzo que hay detrás de los centros de día, ocupacionales o de empleo especial: "Sorprenden a la ciudadanía por la falta de conocimiento que hay sobre esta realidad, que aunque es cercana, muchas veces también es invisible", ha afirmado.

Además, ha estado presente la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, quien ha indicado que "el período navideño parece que no empieza hasta que Atades no monta su rastrillo".

Inauguración del Rastrillo de Atades. E.E

Por un lado, Orós ha asegurado que es una oportunidad para dar visibilidad a las personas con este tipo de discapacidades; por otro lado, para que se sientan "orgullosos" de todo lo que se trabaja en esta asociación durante todo el año, y por último, invitar a todos los ciudadanos a que acudan al rastrillo.

A lo que ha añadido la importancia que tiene esta iniciativa: "Es una manera muy inclusiva que en el centro de la ciudad todos podamos ver el gran trabajo que hacen las personas con discapacidad intelectual y que los zaragozanos se den cuenta de que hay otras capacidades y realidades", ha asegurado.

Por último y en esta misma línea, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, ha indicado que las personas que tienen estas discapacidades, "tienen que tener conciencia de que las instituciones estamos con ellos, les apoyamos y acompañamos, y que es una muestra mínima de lo que tenemos que hacer".

XV Rastrillo Navideño de Atades

Esta edición llega como cada año con diferentes casetas como la de jardinería, en la que se venden plantas navideñas como la flor de Pascua, acebo o abetos.

También la de productos ecológicos, donde hay desde todo tipo de mermeladas, salsas de tomate, conservas de garbanzos o cremas del centro Especial de Empleo Gardeniers.

A los que se suma un puesto de productos hechos a mano por usuarios de Atades, como llaveros o marcapáginas, postales navideñas, jabones artesanos, cerámicas y diferentes productos elaborados en los centros y servicios de la Asociación.

También es posible adquirir el calendario de Atades 2025, lotería de Navidad, así como el Vino de la Amistad 2024, elaborado en colaboración con Bodegas Enate y cuya etiqueta ha sido realizada y donada por la artista aragonesa Eva Armisén.

A su vez, están las vajillas artesanales AlmaAtadesCerámica, elaboradas por personas usuarias del Centro Ocupacional Santo Ángel.

Aunque algunos de los puestos irán variando, tal y como ha indicado Nuria, terapeuta ocupacional que ha trabajado con algunos usuarios para llevar a cabo algunos de los productos artesanales que se venden. "Nosotros estamos hasta el jueves y ya vienen otros usuarios con otros productos", dice.

La cantidad recaudada de los seis días de rastrillo se destinará a los diferentes proyectos y servicios de inserción social y/o laboral de Atades. Además, de esta cita solidaria destaca la participación de más de 75 voluntarios.

Así, a menos de un mes de la Navidad, aquellas personas que ya quieran comenzar con el espíritu navideño, solo tienen que visitar el Rastrillo de Atades.