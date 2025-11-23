Julio Calvo, portavoz de Vox en Zaragoza: "Previsiblemente no seré candidato en 2027, mi deseo es jubilarme"

"No lo estamos haciendo mal del todo y si queremos continuar así sería preferible que el futuro candidato fuera alguien de aquí". "Lola Ranera lo está haciendo francamente mal. Está abriendo unas peleas internas tremendas dentro de su grupo a año y medio de las elecciones". "Alguien que se define como comunista no puede dar recetas adecuadas para solucionar los problemas que hoy tiene la sociedad española".

A sus 70 años, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo (1955), confirma que previsiblemente no repetirá como candidato en las elecciones municipales de 2027. "He manifestado mi deseo de jubilarme", cuenta a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. Quién le sustituirá es, sin embargo, una incógnita. La concejala Eva Torres, que ha ido ganando protagonismo con el paso de los meses, parece la gran favorita, aunque "será el partido quien decida".

Calvo cree que el crecimiento de la formación hará que se necesite gente tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en las Cortes de Aragón y en el Congreso de los Diputados.

Respecto al resto de grupos de la oposición, considera que Lola Ranera "está ahora mismo más preocupada por el declive que le marcan las encuestas" y que ZEC es un partido "antisistema".

¿Cómo ve Julio Calvo al PSOE?

Al PSOE lo veo en una situación muy complicada. Yo creo que Lola Ranera lo está haciendo francamente mal. Está abriendo unas peleas internas tremendas dentro de su grupo a poco más de año y medio de las elecciones.

Me parece muy imprudente por su parte. Yo creo que Lola Ranera ahora mismo está muy preocupada por el declive que le marcan las encuestas y quizás eso le esté llevando a tomar decisiones poco meditadas, imprudentes o precipitadas.

Luego está el último informe de la UCO. De ahí no se deduce ninguna actuación delictiva por parte de los miembros del PSOE aragonés que se nombran, pero lo cierto es que extiende un manto de sospecha sobre ellos. Entiendo que no sea un plato de buen gusto.

El nombre de Alfonso Gómez Gámez ha aparecido por segunda vez. La primera derivó en un pleno extraordinario. ¿Se tendría que repetir esta fórmula?

La verdad es que no sé si habría que volver a repetir la misma escena o esperar a que haya algo más concreto. Aventuro que las explicaciones que van a dar en esta ocasión van a ser exactamente las mismas que hubo entonces.

Alfonso Gómez estaba en un punto relevante, y evidentemente si había que pedir algún tipo de permiso o llevar a cabo alguna tramitación administrativa iba a caer indefectiblemente en su mesa o en su dirección general.

Ahora se dice que ‘su posición es ok’. Es decir, lo reconocían como persona favorable o por lo menos facilitadora de los trámites administrativos. Ahí lo dejo.

Evidentemente, los trámites administrativos no tienen por qué ser todos ilegales. Otra cosa es que se tramiten de una manera o de otra. Eso ya, yo no soy quién, no tengo elementos de juicio para decirlo.

¿Y a ZEC? ¿Cómo los ve?

Zaragoza en Común es un partido antisistema. Su portavoz se califica a sí misma como comunista directamente. Y la idea que tenemos algunos, yo creo que gran parte de la población española, es que al comunismo solo se puede llegar desde la ignorancia. Hay que ignorar la condición humana. El hombre ha nacido para ser libre y uno de los elementos de la libertad es la propiedad privada.

Ignorar eso es ignorar la historia, porque la historia del comunismo es la que es y todos sabemos cómo ha terminado. Y por último, hay que ignorar las leyes económicas.

Evidentemente, la economía de libre mercado siempre ha funcionado mucho mejor que la economía comunista. Y yo creo que ahora mismo alguien que se define como comunista no puede dar recetas adecuadas para solucionar los problemas que hoy tiene la sociedad española. Desde luego no desde el comunismo.

Hablemos ahora de Vox. ¿Julio Calvo va a ser el candidato en las elecciones de 2027?

No, previsiblemente no. Yo por razón de edad he manifestado ya mis deseos de jubilarme.

Ahora, no sé… Si el partido me insistiera mucho porque no encuentran a alguien… Pero yo creo que sí habrá personas tan capacitadas o más, sin duda más que yo. Yo siempre he dicho que somos un grupo de cuatro concejales y que el único que baja el nivel soy yo [ríe]. Yo soy posiblemente el más tonto de mis compañeros, o sea que cualquiera de ellos podría sustituirme. Ellos o algún otro, no lo sé.

¿Quién tendría que ser en su opinión el cabeza de cartel?

Yo ahí no me quiero pronunciar porque será el partido quien decida. Lo que sí que es cierto es que, tal como van las encuestas, se abren mucho las expectativas electorales, tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en las Cortes y en el Congreso de los Diputados. También va a haber un aumento considerable de diputados. Es decir, va a hacer falta gente.

¿El cabeza de cartel tendría que venir de aquí o podría llegar de fuera?

Yo quiero que sea alguien de aquí, evidentemente. Prefiero que sea alguien que conozca el territorio.

Me refería a si tendría que ser uno de los actuales concejales del Ayuntamiento...

Eso da un plus, una cierta garantía de continuidad. Y como en principio mi valoración es que no lo estamos haciendo mal del todo, si queremos continuar así sería preferible que fuera alguien de aquí, lógicamente. Pero eso no quita para que pudiera venir alguien de fuera. Puede haber gente muy capacitada y sin duda la hay fuera del Ayuntamiento.

Dice que lo están haciendo ‘no del todo mal’. ¿Ha recibido alguna vez alguna llamada de Madrid pidiéndole que apretara un poco más?

No, en Madrid tienen bastante clara la solvencia del grupo. En ese sentido nunca nos han puesto grandes pegas. Alguna vez con alguna moción nos han pedido que limáramos alguna cosa, pero lo cierto es que nos respetan prácticamente todas, yo diría un noventa y mucho por ciento de las propuestas que formulamos aquí en el Ayuntamiento.

Tienen bastante buena opinión y creo que damos una imagen de solvencia bastante acreditada.