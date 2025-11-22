El Mercado Central empezará sus obras contra el frío antes de Navidad: habrá una prueba piloto de forma "inminente"

Las obras de cerramiento del Mercado Central en Zaragoza comenzarán, a más tardar, antes de Navidad. Se colocarán entonces los 126 paneles acristalados tan esperados por los detallistas, y se hará con un plan diseñado para minimizar las afecciones en su día a día.

De hecho, los trabajos se iniciarán "inminentemente" con una prueba piloto que consistirá en la colocación de uno de estos ventanales para "medir bien el espacio y comprobar que funcionan de manera correcta". Así lo señala a este diario la presidenta de los detallistas del Mercado Central, Esther Pérez, quien señala que "esta misma semana ya se ha visto a los técnicos por la zona estudiando la estructura".

Desde el Ayuntamiento, no obstante, confirman que el resto de ventanales no se colocarán hasta dentro de unas semanas. Eso sí, la fecha máxima con la que cuenta la empresa para comenzar es "como tarde antes de Navidad".

Largo proceso de licitación

Los trabajos los ejecutará la empresa Obras Especiales Edificación e Infraestructuras S.A.U. y lo hará, finalmente, por 1.151.795,33 euros (IVA incluido). Esta adjudicación fue el resultado de un largo proceso de licitación.

La primera vez que se buscó una empresa para acometer la obra fue en 2024. Por aquel entonces quedó desierto, por lo que el Consistorio volvió a intentarlo de nuevo este 2025 con importe de licitación que mejoraba un 10% el precio inicial (que fue 1.208.980 euros, con IVA incluido).

Se justificó este incremento en base al aumento de los costes de la mano de obra y de los materiales de construcción, en especial el vidrio con una subida del 40% desde 2022.

Las obras se ejecutarán en dos fases y tendrán una duración aproximada de tres meses, incluyendo el periodo de fabricación de las nuevas ventanas.

Las fases

La primera fase, que inicialmente estaba prevista para finales de octubre, consistirá en la instalación de una ventana piloto que permitirá comprobar tanto la adaptación técnica como la operativa del sistema. Esta es la que se desarrollará, previsiblemente, en las próximas semanas.

Las obras se desarrollarán con diferentes horarios según la ubicación. En la zona próxima al Casco Histórico -tal y como lo adelantó en octubre el concejal de Economía, Carlos Gimeno- se podrá trabajar las 24 horas, mientras que en la parte junto al tranvía las labores estarán limitadas a cinco horas nocturnas para no interferir en el servicio. El plazo estimado es de dos meses de instalación, más uno de fabricación.

El nuevo sistema de cerramiento tendrá unas ventanas correderas motorizadas, y no abatibles, que estarán conectadas a la central de alarmas y con opción de manejo manual.

La actuación contempla la colocación en el llamado Claristorio (en referencia a la parte superior del Mercado) de un sistema de climatización basado en 126 ventanas motorizadas (63 en cada lado), que se abrirán de forma automática según las necesidades en los 252 metros lineales que van a ocupar.

Además de regular la temperatura, este acristalamiento va a poner fin a la merma de la eficiencia energética por la pérdida de calor que se genera (sobre todo en los meses de invierno) y provoca un consumo muy elevado de electricidad. La parte alta del Mercado Central acogerá estos ventanales de vidrio y carpintería de aluminio que se van a colocar por la parte exterior.

Otro de los aspectos técnicos muy destacables de este cerramiento térmico tiene que ver con la seguridad del edificio. El sistema de apertura estará conectado con la centralita de detección de CO2 y la centralita de detección de incendios para que, en caso de producirse llamas o aumento de dióxido de carbono se abran. Los medidores de CO2 controlarán su presencia a una altura aproximada de 2 metros.