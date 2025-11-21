Zaragoza plantará 140 árboles en los barrios rurales: una inversión de 380.000 euros en estas zonas

El Ayuntamiento de Zaragoza va a plantar 140 moreras en los barrios rurales de la ciudad. Lo hace a través de una iniciativa impulsada por el grupo municipal de Vox y con una inversión de 380.000 euros (300.0000 son el remanente de la partida destinada a la ampliación del horario del tranvía). Además de nuevo arbolado, se pretende también la mejora de siete áreas de juegos infantiles y de los sistemas de riego por goteo en las zonas verdes.

En concreto, se va a intervenir en 20.000 metros cuadrados de barrios como Casetas, Garrapinillos o Montañana. Así lo ha explicado este martes el concejal David Flores (Vox), junto a la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.

Además, se va a actuar en siete zonas de juegos infantiles, que serán mejoradas implantando juegos accesibles que faciliten su uso por los niños y niñas. También se van a reparar elementos que estén averiados y se renovarán los suelos de caucho que lo necesiten.

En este caso, las zonas están ubicadas en Casetas, Monzalbarba, Juslibol, San Juan de Mozarrifar y Movera.Se prevé que los trabajos puedan concluirse antes de fin de año. De hecho, ya han empezado en enclaves como Monzalbarba.

Las ubicaciones concretas en las que se va a trabajar son:

Casetas : Avenida de Logroño y Plaza José de Las Heras

Garrapinillos : Zona verde junto al Camino de la Linde

Juslibol / El Zorongo : calle El Campamento

Montañana : Parque de Montañana

Monzalbarba : Acequia de Quinto y calle Mosén Marín

Movera : Instalación Deportiva

Peñaflor : Calle del Paso

San Gregorio : Parque San Gregorio

San Juan de Mozarrifar : calle Almud, calle la Arroba y calle Las Moreras

La Cartuja : Parque Huerto del Frisón

Alfocea : Mirador de Alfocea

Torrecilla de Valmadrid : Plaza de la Concordia

Venta del Olivar: camino del Tomillar

El concejal de Vox David Flores ha afirmado que “el crédito extraordinario que se crea, de plan de choque de arbolado de barrios rurales –380.000 euros–, viene de sobrantes de las partidas introducidas por Vox en Medio Ambiente y Movilidad. Principalmente, la partida importante de 300.000 euros, es la resultante de la partida destinada a la ampliación del horario nocturno del Tranvía, que no es que no se haya ejecutado, sino que es dinero sobrante”.

“El compromiso de Vox con los barrios rurales ya puede verse con la introducción de un millón de euros en el Presupuesto del año 2025, y ahora se ve complementado con estos 380.000 euros para que se cree este plan de choque de arbolado, que va a llegar a todos los barrios rurales de la ciudad. Nos parece importante tener siempre presentes a los barrios rurales, que son los verdaderamente olvidados a lo largo de todas las Legislaturas”, añadió David Flores.

Por su parte la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha agradecido “las aportaciones que Vox ha introducido en el presupuesto y que ayudan a mejorar la acción del Gobierno. Tal y como he dicho hoy en la Comisión de Medio Ambiente, ese interés por mejorar nuestra ciudad, y en concreto por ampliar el número de árboles y cuidar mejor nuestras zonas verdes no debería ser algo definido o incluso frenado por la ideología política, sino por el interés de todos los componentes del Pleno por mejorar nuestra ciudad y la calidad de vida de sus habitantes”.