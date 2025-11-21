Zaragoza compite contra Valencia, Salzburgo y Piacenza por convertirse en Capital Europea de la Accesibilidad 2026

La Comisión Europea ha anunciado hoy que Zaragoza ha sido seleccionada como una de las cinco ciudades finalistas europeas del Access City Award 2026, el reconocimiento que concede a los municipios que han demostrado una política sólida, ambiciosa y continuada en materia de accesibilidad.

La ciudad opta así a convertirse en Capital Europea de la Accesibilidad 2026, junto a Valencia, Piacenza (Italia), Rennes (Francia) y Salzburgo (Austria). La ganadora sucederá a Viena (Austria), actual capital europea de la accesibilidad.

Este premio distingue a las ciudades que integran la accesibilidad de forma transversal en los servicios públicos, el diseño urbano, el transporte, la comunicación, la vivienda y la tecnología, con el objetivo de garantizar la autonomía, la participación y la igualdad de oportunidades de todas las personas.

150.000 euros de premio

La Comisión Europea concederá un premio económico al ganador y a los dos siguientes clasificados, con dotaciones de 150.000, 120.000 y 80.000 euros respectivamente. Este año, además, se incluirá una Mención Especial dedicada a la accesibilidad en la vivienda.

Las ciudades ganadoras se darán a conocer durante los actos de celebración del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, los días 4 y 5 de diciembre de 2025, en Bruselas.

Zaragoza ha llegado a esta fase final gracias a un trabajo sostenido en el tiempo, basado en la Ordenanza Municipal de Accesibilidad, la Mesa de la Accesibilidad, la Oficina Municipal de Accesibilidad, y el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal 2025-2030, que sitúan a la ciudad entre las referencias europeas en gobernanza, planificación y ejecución de políticas inclusivas y le hicieron merecedora del premio Reina Letizia a accesibilidad en municipios en 2024.

También se valoran los avances realizados en los últimos dos años, como la adaptación de infraestructuras, cultura inclusiva – destacando la Sala Entreluces del Museo Pablo Gargallo-, teleasistencia accesible, documentación a lectura fácil, aseos para personas ostomizadas o mejoras en la accesibilidad del transporte, entre otras.

La concejal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha valorado la nominación como “un reconocimiento que nos alegra y nos emociona, pero que sobre todo nos compromete”. En sus palabras, “no lo entendemos como un fin, sino como un impulso para seguir avanzando hacia una ciudad que ofrezca la mayor calidad de vida para todos”.

Orós ha subrayado que el camino recorrido en accesibilidad “ha sido posible porque Zaragoza siempre ha trabajado de la mano de quienes más saben, que son las entidades que representan a las personas con discapacidad”.

Con esta nominación, Zaragoza refuerza su liderazgo europeo como ciudad inclusiva con las personas con discapacidad y continuará avanzando en la implementación de su Plan Estratégico de Accesibilidad Universal, con el objetivo de convertir esta política en un pilar estructural de la ciudad presente y futura.

La comisaria de Preparación e Igualdad de la Comisión Europea, Hadja Lahbib, ha declarado: “Cada año, el Premio Ciudad Accesible muestra los notables esfuerzos de las ciudades de toda Europa por crear entornos inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad. Este hito no es solo una celebración del progreso realizado, sino un llamado a continuar expandiendo la accesibilidad para garantizar que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la vida urbana. El excelente trabajo de estas ciudades demuestra que es posible”.