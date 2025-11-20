Zaragoza Esencial crea los Premios Esenciales Zaragoza 2025, un reconocimiento al comercio local
La asociación Zaragoza Esencial celebrará el próximo lunes 24 de noviembre, a las 20.30 horas, la primera edición de los Premios Esenciales Zaragoza 2025, una gala que reconocerá el valor, la trayectoria y la innovación del comercio local del Casco de Zaragoza.
El evento tendrá lugar en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (calle Coso 31, 8ª planta) y reunirá a comerciantes, instituciones, representantes del sector empresarial, asociaciones y agentes del ecosistema urbano.
Los Premios Esenciales Zaragoza 2025 distinguirán a tres comercios en las siguientes categorías: Premio a la Innovación; Premio al Relevo Generacional; un Premio especial al Comercio Centenario.
La ceremonia contará con la presencia de representantes del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Cámara de Comercio de Zaragoza, quienes entregarán los premios y dirigirán unas palabras durante el acto.
Zaragoza Esencial es un proyecto colectivo que impulsa la economía urbana del Centro Histórico de Zaragoza mediante servicios útiles, innovación práctica y una colaboración real entre comercios, instituciones y ciudadanía. Su propósito es transformar este entorno en un espacio más vivo, innovador y conectado, un verdadero smartplace donde tradición y futuro se integran.
Zaragoza Esencial trabaja para posicionar el Centro Histórico como referente en compras, ocio y cultura, atrayendo tanto a residentes como a visitantes, a través de proyectos innovadores en digitalización, urbanismo, cultura y acción social. Su ecosistema abarca más de 1.500 negocios, entre comercios, hostelería y servicios profesionales, convirtiéndolo en una de las zonas más diversas y activas de la ciudad.