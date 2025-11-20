A subasta 19 fincas rústicas y urbanas en varios municipios de Zaragoza: los precios parten desde los 3.300 euros

La Diputación de Zaragoza ha sacado a subasta pública un total de 19 fincas rústicas y urbanas distribuidas en otros tantos lotes.

Se trata de viviendas, naves, campos, trasteros y terrenos urbanizables ubicados en varios municipios de la provincia.

Los interesados pueden presentar sus ofertas desde este jueves, 20 de noviembre, hasta el 9 de diciembre a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

De manera online, se puede pujar por una o varias fincas, aunque son lotes diferentes.

Hay que tener en cuenta que durante el plazo de ejecución de la subasta, la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas. De esta manera, si estamos interesados en un inmueble sabremos qué precio está proponiendo el resto de pujadores.

Los 19 inmuebles se ubican en El Burgo, La Joyosa, Ateca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Biel, Cariñena, Mallén, La Marlofa, Ricla y Cuarte de Huerva. Los precios oscilan entre los 3.300 y 360.000 euros.

Ante cualquier duda sobre el funcionamiento del Portal de Subastas se puede consultar el manual de usuario del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

Finalizada la fase de presentación de ofertas la mesa de subasta se reunirá en el plazo máximo de 15 días naturales y se procederá a la adjudicación de los bienes o lotes.

Listado de las fincas subastadas