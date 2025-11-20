A subasta 19 fincas rústicas y urbanas en varios municipios de Zaragoza: los precios parten desde los 3.300 euros
Se trata de viviendas, naves, campos, trasteros y terrenos urbanizables.
Te puede interesar: Cierra en Zaragoza una querida taberna tras 15 años de vida: "Ha sido un placer haber estado en este sitio"
La Diputación de Zaragoza ha sacado a subasta pública un total de 19 fincas rústicas y urbanas distribuidas en otros tantos lotes.
Se trata de viviendas, naves, campos, trasteros y terrenos urbanizables ubicados en varios municipios de la provincia.
Los interesados pueden presentar sus ofertas desde este jueves, 20 de noviembre, hasta el 9 de diciembre a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.
De manera online, se puede pujar por una o varias fincas, aunque son lotes diferentes.
Hay que tener en cuenta que durante el plazo de ejecución de la subasta, la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas. De esta manera, si estamos interesados en un inmueble sabremos qué precio está proponiendo el resto de pujadores.
Los 19 inmuebles se ubican en El Burgo, La Joyosa, Ateca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Biel, Cariñena, Mallén, La Marlofa, Ricla y Cuarte de Huerva. Los precios oscilan entre los 3.300 y 360.000 euros.
Ante cualquier duda sobre el funcionamiento del Portal de Subastas se puede consultar el manual de usuario del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.
Finalizada la fase de presentación de ofertas la mesa de subasta se reunirá en el plazo máximo de 15 días naturales y se procederá a la adjudicación de los bienes o lotes.
Listado de las fincas subastadas
-
Casa situada en La Almunia en la calle del Rosario nº 46 con una superficie de 34m². Según la información catastral actualizada, la finca es un solar de 28 m². Valor de subasta: 10.892,88 euros.
-
Local comercial situado en la calle Herrerías número 7 en Ejea de los Caballeros, en la primera planta del edificio, en su parte posterior, que ocupa en su totalidad salvo un espacio situado al fondo a la izquierda. Tiene una superficie construida de 114,88m2. Valor de subasta: 19.695,94 euros.
-
Cuarto trastero situado en la calle del Plano número 28, trastero 6, en La Almunia.Tiene una superficie útil de 6,85m².
Valor de subasta: 3.360,82 euros.
-
Parcela residencial ubicada en la plaza Mariano Arregui de Cuarte de Huerva. Tiene una superficie de 2763 m². Constituye la parcela residencial 13.2 del ámbito del Sector 3 del suelo urbanizable delimitado del PGOU de Cuarte de Huerva. Valor de subasta: 26.966,88 euros.
-
Finca urbana ubicada en La Joyosa. Terreno edificable en el barrio de Marlófa, paraje cerrado, finca resultante M 2.2 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única del Sector "La Joyosa" del Plan General de Ordenación. Tiene una superficie del terreno de 3.221,96 m². Valor de subasta: 155.588,45 euros.
-
Campo de regadío en Ricla, partida del Tejar con de 693,5 m². Valor de subasta: 256.164,48 euros.
-
Finca urbana en Mallén ubicada en la carretera de Zaragoza, en partida Trascastillo, Las Pedreras o Costeras. Tiene una superficie de 11.423 m². Valor de subasta: 11.377,00 euros.
-
Cuarto trastero situado en la planta del segundo sótano de un edificio en Cariñena, ubicado en la calle Mayor sin número, angular a la calle Plaza Alta y a la avenida Goya, de 9,35 m² de superficie útil y una cuota de participación en el valor total del inmueble de 0,10%. Valor de subasta: 11.782,06 euros.
-
Trastero ubicado calle Diputación Provincial de Zaragoza número 12 en El Burgo de Ebro. Un cuarto diáfano situado en la planta semisótano, identificado con la letra A. Tiene una superficie construida de 13,5 m². Valor de subasta: 17.066,30 euros.
-
Nave industrial: edificio-fábrica de azulejos, con sus terrenos adjuntos y los aparatos e instalaciones para su explotación en el paraje Carramonteagudo de Ateca. Valor de subasta: 31.417,60 euros.
-
Campo de secano con sus corrales, parajes y parideras, en las partidas Valcervera, Ainzano, Abargo y otros nombres, en el término municipal de Biel. Tiene una superficie de más de 469 hectáreas. Valor de subasta 357.586,05 euros.
-
Finca urbana en el barrio de la Marlofa en La Joyosa.Con una superficie de 1.451,86 m². Valor de subasta: 70.110,32 euros.
-
Trastero ubicado calle Diputación Provincial de Zaragoza número 12 en El Burgo de Ebro. Tiene una superficie construida de 7,17 m², cuarto trastero número seis. Valor de subasta: 9.064,10 euros.
-
Finca urbana en el barrio de la Marlofa en La Joyosa. Terreno edificable en un paraje cerrado, finca resultante M 2.2 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única del Sector "La Joyosa" del Plan General de Ordenación. Tiene una superficie del terreno de 3.221,96 m². Valor de subasta: 155.588,45 euros.
-
Trastero ubicado calle Diputación Provincial de Zaragoza número 12 en El Burgo de Ebro. Ubicado en la planta semisótano señalado con el número 3. Tiene una superficie construida de 7,17 m² Valor de subasta: 9.544,48 euros.
-
Finca urbana en el barrio de la Marlofa en La Joyosa. Terreno edificable, finca resultante M-4.1/4 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única del Sector "La Joyosa" del Plan General de Ordenación. Tiene una superficie del terreno de 1.567,12 m². Valor de subasta: 75.676,22 euros.
-
Finca urbana en el barrio de la Marlofa en La Joyosa.Terreno edificable, finca resultante M-8.1/1 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única del Sector "La Joyosa" del Plan General de Ordenación. Tiene una superficie del terreno de 2.956,50 m². Valor de subasta: 142.769,39 euros.
-
Finca urbana en el barrio de la Marlofa en La Joyosa.Terreno edificable, finca resultanteM-8.2/6 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única del Sector "La Joyosa" del Plan General de Ordenación. Tiene una superficie del terreno de 2.355,26 m². Valor de subasta: 29.166,53 euros.
-
Finca urbana en el barrio de la Marlofa en La Joyosa. Terreno edificable, finca resultante ZC del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única del Sector "La Joyosa" del Plan General de Ordenación. Tiene una superficie del terreno de 2.355,26 m². Valor de subasta: 70.110,32 euros.