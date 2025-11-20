La Navidad regresa a Zaragoza con más novedades mágicas: una noria gigante, luces y una cabalgata de Reyes más larga

La alcaldesa de Zaragoza, en la presentación de la Navidad, esta mañana. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

La magia regresa a Zaragoza esta Navidad cargada de nuevas novedades que deslumbrarán a los más pequeños y a sus familias. El próximo 29 de noviembre a las 18.30 un estallido navideño recorrerá toda la ciudad para dar comienzo a las fiestas con el tradicional encendido.

Este año, tal y como se ha dado a conocer esta misma mañana, la alcaldesa dará paso a 39 días de Navidad junto al artista aragonés Juanjo Bona. Lo harán, a diferencia de años anteriores, desde la plaza de España para que todos los zaragozanos y visitantes puedan vivir 'in situ' el nuevo brillo que llenará el paseo de la Independencia con el manto de estrellas que cubrirá este año la vía.

Habrá más sorpresas durante el acto. Así lo ha adelantado la regidora, quien ha presentado todos los actos y detalles de estas fiestas en la capital de Aragón. Ha confirmado que serán más de 600 actividades las que llenarán de alegría las calles y los espacios municipales en la ciudad, lo que en total supondrán 1.000 puestas en escena para los ciudadanos.

El corredor de luz volverá a la ciudad con nuevas calles donde la magia brillará, como paseo Sagasta además de las de Independencia, Granvía y Fernando el Católico. Serán en total 3,5 kilómetros.

También como novedad se instalará una noria "gigante" junto a la plaza del Pilar, que completará todas las atracciones navideñas en el corazón de la ciudad. Estará también el belén de Judea, el más grande de Europa a tamaño real, el árbol de los Deseos, los trineos neumáticos y el tradicional mercado.

Habrá dos mercadillos más en la plaza Aragón y en el parque Grande José Antonio Labordeta. En este último espacio se colocarán de nuevo los 20 puestos 'gourmet' que "ayudarán a los zaragozanos a llenar sus mesas de comida con productos aragoneses".

'Boreal' y cabalgata

Una de las novedades más espectaculares será también en el parque Grande. "Tras el éxito del festival Luzir el año pasado, con más de 80.000 visitantes, estas Navidades este espacio se transformará con el espectáculo 'Boreal' de Naturaleza encendida", ha anunciado la alcaldesa.

La propuesta de gran formato propone un paseo al atardecer o anochecer con el que agitar las emociones del público combinando los atractivos naturales del parque para crear "una experiencia inmersiva gracias a la tecnología y la luz".

Las fiestas llegarán a su fin con la cabalgata de Reyes Magos que, tras las grandes novedades del año pasado, "volverá a sorprender a los más pequeños y sus familias". La regidora ha avanzado así que el acto será "mucho más largo que en años anteriores" y que traerá nuevas novedades, aunque seguirá el mismo formato que el año pasado con el oro, la mirra y el incienso como protagonistas.