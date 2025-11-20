Lola Ranera (PSOE) pide que su grupo se incorpore al consejo de la Nueva Romareda: "Que Vox es oposición no se lo cree nadie"

"Transparencia, ejemplaridad y salud democrática" es lo que ha pedido esta mañana la portavoz del grupo socialista en Zaragoza, Lola Ranera. Lo ha pedido en cuanto a la construcción de la Nueva Romareda, "una de las mayores inversiones con dinero público en la ciudad".

Dado el calibre de la obra, "que cuenta con unos 150.000 millones públicos", Ranera considera que "se debe conocer cada euro que se destina con la máxima transparencia". Motivo por el cual su grupo ha presentado una moción para el próximo pleno en el que pide dos cosas "muy sencillas".

La primera, que se incorpore el partido socialista al consejo administrativo de La Nueva Romareda. "No se puede levantar un estadio desde la duda, hay seis consejeros: dos del Gobierno de Aragón, dos del Real Zaragoza y otros dos del Ayuntamiento, en los que debería haber hueco para la oposición", ha señalado Ranera.

Hace unos meses fue, precisamente, la concejal de Vox Eva Torres quien ocupó uno de esos sitios del Consistorio, sustituyendo al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. "La idea era que se representara a la oposición, pero que Vox lo es, a día de hoy, no se lo cree nadie", ha asegurado la edil.

Además de la incorporación de un miembro socialista al consejo de administración, Ranera ha vuelto a reclamar que se cree una comisión especial para evaluar la situación de la Nueva Romareda. La última vez que lo solicitaron en el pleno "PP y Vox votaron en contra", ha recordado Ranera.

Ahora la edil lo ha presentado como "un proceso público en el que participen los zaragozanos, los aragoneses y los socios del Real Zaragoza".

