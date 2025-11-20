Alif, inmigrante, sobre dormir en la calle a 1 grado: "Somos 3 por colchón, con mucha ropa y rodeados de plástico"

El parque Bruil en Zaragoza hace meses que se ha convertido en el refugio de una treintena de personas. Muchas de ellas provienen de Malí y Senegal. Duermen a la intemperie, en colchones que durante el día recogen junto a las mantas que, ahora, les sirven para entrar en calor.

Una tarea cada vez más complicada, la de luchar contra el frío. Este parecía que no acababa de llegar a la ciudad, como consuelo para las personas sin hogar. Pero, aunque algo más tarde de lo habitual, ya se ha dejado notar con fuerza esta semana en la capital de Aragón.

Este miércoles de madrugada la Aemet registró temperaturas mínimas de 1,5 grados a las 7.20. Una noche fría ante la que el Ayuntamiento se preparó activando el plan especial para proteger del frío a las personas sin hogar, con 40 plazas extra en dos pabellones.

No obstante, según han informado desde el área de Servicios Sociales, las plazas no se llenaron en su totalidad (que son 185). En total, pernoctaron en el albergue municipal 148 personas.

Muchos son los que, por desconocimiento o preferencia, prefieren dormir en la calle. Alif, junto a unos 20 compañeros inmigrantes, han pasado esta primera noche a la intemperie. "Otros sí han entrado dentro, pero no todos. No tenemos un lugar mejor", cuenta.

Para hacer frente a las bajas temperaturas han preparado un campamento con todo lo que han podido recopilar. Mantas, cartones, colchones que comparten "entre dos o tres" y plásticos. Esto último, es lo que les frena el viento frío y les aporta algo de confort. También les sirve para proteger sus pertenencias, una vez sale el sol y se preparan para otro día más.

"Nos abrigamos todo lo que podemos"

El sol les da algo de consuelo, aunque el joven asegura que "aún de día ya hace mucho frío". Él se encuentra resguardado bajo una manta, con el gorro puesto y varias capas de ropa. "Nos abrigamos todo lo que podemos", asegura Alif.

Caminar les ayuda a entrar en calor. "No dormimos muy bien, así que muchas veces caminamos", cuenta. Tanto por el día como por la noche.

Para las comidas acuden al albergue. "Tres veces al día", explica. Además de alojamiento, el equipamiento municipal ofrece a todas las personas sin recursos -estén o no alojadas en él- desayuno, comida y café caliente durante todo el día, así como el servicio de ducha y ropa de abrigo.

Personas sin hogar en el parque Bruil. E.E Zaragoza

Tras esto se lavan en la fuente del parque y continúan sus rutinas. Algunos, los que han podido encontrar un trabajo se marchan y vuelven casi al anochecer. Otros vigilan sus pertenencias, para asegurarse "un lugar para dormir". Alif lleva con este día a día "doce semanas", otros llevan años.

El dispositivo del Ayuntamiento se reforzará todavía más cuando se active el protocolo de frío extremo, previsto para los días en los que las temperaturas mínimas bajen de cero grados o cuando la sensación térmica sea muy baja por la niebla o vientos persistentes. En estos casos, el Albergue Municipal flexibiliza sus horarios y protocolos de acceso para permitir la acogida de cualquier persona las 24 horas del día.

Además de las casi 200 plazas con las que cuentan en el albergue (que serán más una vez terminen las obras), el Consistorio ha puesto en marcha un programa con cuatro pisos con capacidad para acoger a 20 jóvenes. Estos han sido seleccionados por los trabajadores del albergue, "quienes conocen sus necesidades y saben que por su perfil son idóneos para este proyecto", explican desde el área de Políticas Sociales.

En unos meses empezará otro proyecto similar, en el que además de alojamiento (con 12 plazas en este caso), los usuarios tendrán un itinerario formativo laboral hecho para ellos. Estos pisos se suman a la red de para personas sin hogar con la que cuenta el Ayuntamiento.

Además, durante el invierno se habilitará un nuevo recurso temporal de 25 plazas, que entrará en funcionamiento en los próximos días, en un piso de grandes dimensiones que el Ayuntamiento ha acondicionado para ampliar el dispositivo especial de este año. Estará gestionado por Cruz Roja y tendrá como objetivo la pernoctación temporal de personas sin hogar, en horario de tarde-noche.

Estas 65 plazas extra del dispositivo especial de frío se suman a las 120 actualmente existentes en el albergue municipal (entre las 78 habitaciones ordinarias, 16 plazas en las casas abiertas y los módulos individuales y familiares). En unas semanas, con la finalización de la reforma integral, el albergue incorporará 55 plazas más, por lo que su capacidad ordinaria (al margen del dispositivo de frío) se incrementará hasta las 175.