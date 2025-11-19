Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, sobre el informe de la UCO: "¿Qué investigación hizo el PSOE a Gómez Gámez?"

La alcaldesa de Zaragoza ha mostrado su "nueva sorpresa" ante la trama de corrupción "tan organizada por parte del PSOE". Ha reaccionado la regidora al último informe de la UCO sobre 'el caso Koldo' que ha vuelto a señalar al Partido Socialista en Aragón y al concejal Alfonso Gómez Gámez.

"Que el entorno tan cercano de Sánchez estaba organizado antes de llegar al Gobierno y preparado para que una semana después estuvieran hablando de la Mina Muga con cargos políticos aquí en Aragón" es algo que a Chueca y a su equipo les tiene "muy preocupados" y ante lo que, asegura, "van a pedir explicaciones".

No será en un pleno extraordinario, como pasó ya el pasado mes de junio cuando los informes ya señalaron a Gómez Gámez. En esta ocasión, el Partido Popular le pedirá las explicaciones "pertinentes" a los de Lola Ranera, portavoz del partido en Zaragoza, durante el pleno ordinario que se celebrará, como cada mes, el último jueves de noviembre.

"Qué investigación hizo el PSOE Zaragoza cuando le abrieron el expediente a Gómez Gámez y no encontraron, supuestamente, nada? Poco han debido investigar", ha expuesto la regidora, asegurando que el próximo jueves espera que "desde el grupo den explicaciones a todos los zaragozanos y enseñen esos informes".

"El PSOE tiene que reflexionar sobre los criterios con los que se organiza. Se destituyó la semana pasada a el concejal Horacio Royo porque no le consideraron lo suficientemente sanchista y, en cambio, han colocado de nuevo como portavoz adjunto a Gómez Gámez, que ha salido por segunda vez en los informes de la UCO".

La trama

El nuevo informe de la trama corrupta de José Luis Ábalos, Koldo y Santos Cerdán ha vuelto a señalar la intención que tenían de participar en la construcción de la Mina Muga, un proyecto minero ubicado a unos 50 kilómetros de Pamplona y dentro de los términos municipales de Undués de Lerda y Urriés (Aragón), Sangüesa y Javier (Navarra), y que es el origen de las relaciones entre Acciona y Servinabar.

Entre los archivos encontrados por la Guardia Civil, aparece un diagrama manuscrito, de abril de 2017, en el que se proyecta una clasificación de funcionarios de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en función de su posible predisposición u oposición a los intereses de la trama.

Encabezando el gráfico se encuentra Alfonso Gómez Gámez, actual concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y entonces director general de Energía y Minas, que ya fue investigado durante unos meses por el propio partido por su anterior aparición en otro informe de la UCO.