Zaragoza se hará cargo del 30% de casos nuevos de riesgo bajo del sistema Viogén: contará con menos de 10 agentes

El Ayuntamiento de Zaragoza en la colocación de la pancarta por el día 25N. Ayto Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza está a la espera de conseguir adherirse al sistema Viogen tras años de espera y gestiones entre los ministerios competentes (Igualdad e Interior), delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Zaragoza.

Tras la última negociación que establece que la capital aragonesa se hará cargo del 30% de los casos en riesgo bajo más los que puedan llegar a subir a riesgo medio. La puntualización es que, una vez que se adhiera oficialmente tras la firma desde la Secretaría de Estado de Igualdad y de Seguridad, la Policía Local comenzará a hacerse cargo de los casos nuevos hasta llegar a ese 30%.

Según fuentes consistoriales, con esto se consigue evitar la revictimización al cambiar de agente competente que hace el seguimiento continuo de la víctima.

Por el momento, el acuerdo final ha llegado tras negociaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación de Gobierno. Así harán oficial el pacto en una Junta de Seguridad Local el próximo 24 de noviembre, un día antes de la celebración del Día Mundial contra la Violencia de Género, con la firma del delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

El documento se remitirá a la Secretaría de Igualdad, que ha dado su apoyo en hasta dos ocasiones al acuerdo. La duda entra con la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior). Desde el consistorio esperan así que esta sea la definitiva.

Trabajo conjunto con Igualdad

Desde el Ayuntamiento remiten que buscan ir más allá para potenciar la protección y acompañamiento de las víctimas de Violencia de Género. Según detallan, cuando se iniciaron los trámites para su adhesión con Jorge Azcón como alcalde de Zaragoza en torno al 2021, se buscó mejorar el sistema de Viogen con la adhesión no solo de la Policía Local sino también de los trabajadores del servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza con un "programa pionero".

Con esto se buscaba que los profesionales también tuvieran acceso al sistema Viogen para mejorar la información sobre las víctimas. Finalmente esto quedó en el papel.

A pesar de ello, desde el consistorio explican que los trabajadores de Igualdad mantienen una relación estrecha de trabajo con la Policía Local. Ahora lo que buscan es protocolizar los trabajos entre la unidad de Policía Local que se encargue del sistema Viogen y la plantilla del Servicio de Igualdad.

Así, se realizarán reuniones periódicas con el fin de compartir información -dentro de los marcos de la protección de datos- sobre las víctimas que a su vez estén dentro de la Casa de la Mujer. El fin es mejorar la protección con información útil y sensible.

Nueva unidad de la Policía Local

De esta forma, una vez que esté firmada la adhesión, la unidad que se creará de la Policía Local se formará con los agentes de la UFAM de la Policía Nacional. Se trata de una formación específica, ya que desde el consistorio remiten que la plantilla de agentes municipales ya tiene una formación expresa en Igualdad y Violencia de Género que se imparte desde hace 6 años en la academia.

Según detallan, no se conoce por el momento el número concreto de agentes destinados, pero no será superior a los de la UFAM en Aragón que cuenta con diez.

De igual manera, el protocolo a seguir partirá primero por el paso del caso por la Policía Nacional quien mantiene la competencia en violencia de género. Así, la primera valoración cuando se instruya el caso será de la Policía Nacional, quien luego remitirá a la víctima a la Policía Local para su seguimiento.

De esta forma, la unidad procederá a la gestión de la seguridad de la mujer. Sin embargo, todo el equipo de la Policía Local será encargado de la protección. El trabajo de los agentes se dicta principalmente en el seguimiento de la víctima con entrevistas periódicas y acompañamiento.