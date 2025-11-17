Zaragoza atiende a 829 mujeres víctimas de violencia de género este año: "No hay que dar la espalda a esta lacra"

La concejala de Políticas Sociales e Igualdad, Marian Orós, durante la presentación de la campaña del 25N Ayto Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido en lo que va de año a 829 mujeres víctimas de violencia de género. De esta cifra total, 496 son casos nuevos que han llegado este año a la Casa de la Mujer en busca de apoyo para salir de una situación de maltrato.

El trabajo desde los Servicios de Igualdad a través de la Casa de la Mujer se centra en prestar atención social y psicológica para ayudarles a recuperar una vida autónoma y libre de violencias, así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, Marian Orós.

En total, la Casa de la Mujer ha prestado atención psicológica a 557 mujeres (355 casos nuevos) y 28 menores (24 nuevos). Según ha explicado Orós, esta atención permite a las mujeres superar el daño psicológico causado por la violencia vivida, al tiempo que se trabaja su autoestima y empoderamiento. La intervención, que también se ofrece a sus hijos, se realiza tanto a nivel individual como grupal.

Dentro de las ayudas, 108 mujeres y 93 menores se han acogido a la atención educativa. En términos laborales, 38 mujeres se han adherido a un servicio especializado de orientación laboral con el fin de mejorar su autonomía y habilidades para el empleo.

Además, un total de 28 mujeres cuentan con el dispositivo móvil Atenpro que emite una señal de ayuda y la localización en caso de emergencia durante las 24 horas los 365 días del año. Este año se han gestionado desde el Servicio 13 nuevos dispositivos.

"Tenemos una lacra muy dura y compleja", ha recalcado Orós. A lo que ha compartido su preocupación ante el incremento del 2,6% de denuncias por violencia de género a nivel estatal. Por ello, ha enfatizado que el trabajo tiene que venir de "todas las administraciones": "Hay que visibilizar una realidad a la que no hay que dar la espalda con un trabajo integral que se hace 365 días 24/7".

Campaña de sensibilización por el 25N

Durante la rueda de prensa también se ha presentado la nueva campaña de cara al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con el que se cuenta con tres mensajes diferentes destinados, sobre todo, a un público joven.

La campaña se puede ver desde este martes en las calles de la ciudad, en 42 mupis y en 150 vinilos en los autobuses, animando a la ciudadanía a no mirar para otro lado. Los mensajes se centran en ‘El corazón no duele’, ‘La violencia verbal no es amor’ y ‘Si hace daño no es amor’.

La concejala de Igualdad ha explicado que se trata de una campaña enfocada principalmente en la violencia digital como en la verbal ya que es un "maltrato que ni hay que tolerar ni minimizar".

Además, el propio día 25 se celebrará un acto institucional en homenaje a las víctimas, con un especial recuerdo a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. A lo que también se sumará la puesta de la pancarta conmemorativa en el balcón principal de la casa consistorial.