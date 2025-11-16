Zaragoza rinde homenaje a las víctimas de la siniestralidad vial con un monolito: "Era una tarea pendiente desde 2018"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha inaugurado un monolito en memoria de las víctimas de la siniestralidad vial. La concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, ha presentado este domingo la obra, ubicada en los jardines del antiguo recinto de la Expo 2008, en un acto que ha contado con la presencia de asociaciones de víctimas y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Bravo ha destacado que este monumento era una "tarea pendiente" desde 2018, cuando las asociaciones solicitaron en un Pleno la creación de un espacio de recuerdo. "Este domingo, con la inauguración de este monolito, rendimos un homenaje necesario. Es un acto de memoria, respeto y reconocimiento a todas las personas que perdieron la vida en nuestras calles y carreteras, y a sus familias, que siguen llevando ese dolor cada día. Este monolito no es solo una piedra, es un símbolo de nuestra responsabilidad como sociedad y del compromiso para evitar que estas tragedias se repitan", ha afirmado.

La concejal ha subrayado, no obstante, que "la memoria, por sí sola, no basta". En nombre del Gobierno de Natalia Chueca, ha insistido en que la seguridad vial exige "concienciación, educación, sensibilización e inversión". Entre las prioridades, señaló la necesidad de invertir en infraestructuras más seguras, tecnología de prevención, programas formativos y políticas centradas en las personas. Todo ello con un objetivo claro: reducir la gravedad de los siniestros.

Como muestra de este compromiso, ha recordado que el pasado año se aprobó el primer Plan de Seguridad Vial de Zaragoza, un documento estratégico desarrollado de manera coordinada entre distintas áreas y dotado con un presupuesto de un millón de euros. Desde entonces, se han llevado a cabo múltiples actuaciones en infraestructuras y señalización, fundamentales para la prevención.

Entre ellas destacan el análisis en siete entornos escolares, las auditorías de carriles bici y ciclocarriles, la ampliación del tiempo de paso para peatones ajustado a la velocidad de 0,5 metros por segundo o la instalación de cuatro nuevos pasos de peatones en la traza del tranvía con balizas. También se han incorporado avisadores acústicos en cinco pasos al paso del tranvía, se ha reducido a 15 km/h la velocidad de entrada del tranvía en la parada de Romareda y se han llevado a cabo tres estudios específicos realizados por IDOM para la red tranviaria.

Según los últimos datos de la Policía Local, en 2024 se registraron en Zaragoza 3.060 siniestros viales, con un balance de 2 fallecidos, 132 heridos graves y 995 heridos leves. Las víctimas mortales se han reducido de forma notable respecto a décadas anteriores -14 en 2010, 22 en 2005 y 30 en 2000- gracias a la puesta en marcha del Plan de Seguridad Vial y al refuerzo de las labores preventivas.

Campaña 'Convivencia Vial'

Paralelamente, el Ayuntamiento ha lanzado una nueva campaña de comunicación sobre seguridad vial, denominada 'Convivencia Vial', cuyo propósito es recordar y reforzar las buenas prácticas que pueden reducir los accidentes en una gran ciudad como Zaragoza.

El lema juega con el contraste entre el 'Sin' y el 'Con': Sin respeto / Con respeto; Sin calma / Con calma; Sin cuidado / Con cuidado; Sin empatía / Con empatía; Sin atención / Con atención, entre otros. La campaña utiliza un lenguaje visual sencillo, con ilustraciones de estilo vintage, moderno y minimalista, pensadas para llegar a todos los públicos.

'Zaragoza, Convivencia Vial' se difundirá en diversos soportes, con mensajes adaptados a múltiples situaciones: cruzar con o sin atención, respetar o no el semáforo, mantener o no la distancia de seguridad, o usar o no casco y auriculares al conducir un patinete eléctrico, entre muchas otras.