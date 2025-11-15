Zaragoza busca empresas para el reciclaje y la venta de papel y cartón: el contrato es de 1.305.567 euros

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado el proceso para licitar el nuevo contrato para la venta del papel y cartón procedente de los contenedores de recogida selectiva de la ciudad. Esto incluye también la recogida puerta a puerta en comercios, el que llega a los Puntos Limpios.

El importe del contrato es de 1.305.567,35 euros y tendrá una duración de tres años más dos prórrogas posibles de un año cada una. Este se dirige a las empresas que quieran adquirir ese papel y cartón para su recuperación en nuevos usos.

El Consistorio se ocupa de la recogida y transporte de este material por medio de la contrata municipal de Limpieza (en este caso, FCC). Este debe ser tratado posteriormente por una empresa especializada para su reciclaje y reutilización, dando así un tratamiento medioambiental adecuado.

14.554 toneladas

La cantidad que entrega anualmente el Ayuntamiento para este uso no se puede determinar de manera inmutable, ya que varía año a año. La estimación del contrato se hace sobre 14.554 toneladas anuales, recogidas mayoritariamente en contenedores azules (10.065 toneladas), Puntos Limpios (267.040 kilos); recogida puerta a puerta en comercios (884.760 kilos) y la recogida en Valdespartera (337.580 kilos).

La empresa ganadora deberá tener los medios necesarios para el pesaje controlado de cada camión que llegue a sus instalaciones, con el compromiso además -evidente- de dedicar todo el material que se reciba al tratamiento medioambiental adecuado, incluidos, en su caso, los impropios que pudieran hallarse en el global recibido.

También será obligación del contratista colaborar en las campañas de información que lleve a cabo el Ayuntamiento (sin contribución económica por su parte) y facilitar los certificados necesarios en el caso de que, por ley, haya que destruir documentos concretos.