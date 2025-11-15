El Rey Felipe VI preside los 40 años de la jura de Bandera de sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza

La Academia General Militar de Zaragoza acogerá este sábado el acto conmemorativo de la jura de Banderas de la 45ª Promoción, que celebra el 40 aniversario desde que realizaron la celebración por primera vez. La cita reunirá a antiguos alumnos, entre ellos el Rey Felipe VI, quien presidirá el acto, tras regresar de su viaje a China.

Cuatro décadas después, la promoción que acompañó a don Felipe en su primer año en la academia volverá a renovar aquel juramento que realizaron apenas dos meses después de su ingreso, un rito que marca el inicio oficial de la vida militar.

El encuentro mantiene siempre el mismo formato que caracteriza a ceremonias. Según explica el capitán Gonzalo de León, el acto seguirá un esquema sencillo, fiel a la costumbre castrense. Tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto e incluirá los elementos habituales de una ceremonia militar de este tipo, además de algún discurso institucional.

El acto estará presidido por el Rey, quien compartió con esta promoción los primeros meses de formación básica cuando ingresó en la Academia. Esa coincidencia es el motivo por el que el monarca acompañará de nuevo a los miembros de la 45ª Promoción en una fecha tan significativa, igual que hizo el año pasado con los compañeros con los que acabó su estancia en la Academia en 1985.

Tres juramentos

Este rito militar se repite en tres ocasiones, tras la primera jura en la Academia. Las promociones vuelven a celebrar este acto al cumplir 25, 40 y 50 años desde que salieron. El juramento consiste en besar la bandera y desfilar bajo ella, reafirmando públicamente el deber de defender a España y respetar la Constitución.

El rey Felipe VI ha estado presente en cuatro ocasiones en los actos de jura de bandera en la Academia General Militar de Zaragoza. La primera vez fue en 1985, cuando ingresó como cadete y juró bandera por primera vez.

La segunda ocasión fue en 2010, en el 25 aniversario de la 44º promoción, cuando renovó el juramento todavía como Príncipe de Asturias. Otra vez en 2011, con la 45ª promoción.

La última fue en año pasado, en el 40 aniversario, presidiendo el acto y renovando el juramento junto a sus compañeros de promoción. En aquella ocasión contó también con la presencia de la reina Letizia. Durante la celebración, Felipe VI renovó el juramento ante la bandera con los miembros de su promoción, reafirmando su compromiso con España, la defensa de la Constitución y los valores militares.

Una celebración que volverá a vivir este sábado, en el Patio de Armas junto con los cadetes actuales de la Academia y antiguos compañeros. Junto a Felipe VI, su hija la princesa Leonor también juró reciente y públicamente la bandera en la misma Academia, siguiendo la tradición familiar establecida por el rey Juan Carlos.