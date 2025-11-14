Zaragoza plantará 100 nuevos árboles en uno de sus históricos parques: "Será un bosque dentro de la ciudad"

El Bosque de los Zaragozanos ya tiene cinco años. Un aniversario que ha celebrado el Ayuntamiento con el inicio de una nueva edición cargada de novedades.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esta mañana. La regidora ha señalado que, para este año, los trabajos de plantación se incrementarán en los espacios "de oportunidad" dentro de la ciudad.

Uno de ellos será el parque del Tío Jorge donde, de forma paralela a las obras, se plantarán "unos 100 árboles nuevos, ya que muchos de los que había en la zona estaban muy dañados", ha explicado Chueca. Esta intervención supondrá crear "un bosque dentro de la propia ciudad".

De esta manera, la alcaldesa ha asegurado que se cumplen dos objetivos: "Hacer más visible el proyecto en la propia ciudad y colaborar en el incremento de la masa arbórea urbana, que ya está recibiendo un importante impulso con la plantación, este año, de 2.000 nuevos árboles en calles y plazas a través de la Oficina de Infraestructura Verde municipal".

Nuevos objetivos

En la temporada de plantación que ahora se inicia se va a trabajar en más de 50 hectáreas de terreno, lo que supondrá la plantación de más de 52.000 nuevos árboles y arbustos. Si los objetivos se alcanzan, se llegará a rozar los 260.000 ejemplares en el balance final de este quinto año de trabajo.

Una parte significativa de las plantaciones se hará con la colaboración de escolares de 47 colegios e institutos de la ciudad. Serán casi 4.000 niños y niñas para cuyo desplazamiento se contará, este año, con el apoyo de la empresa Avanza, a través de sus vehículos discrecionales.

También destaca en esta ocasión la participación de Urbaser, que va a reforzar las visitas escolares a su Aula de Formación, con el objetivo de divulgar, de manera directa, todo el trabajo que se realiza en materia de economía circular que también tiene relación con el Bosque de los Zaragozanos: conseguir mayores cantidades de compost de calidad en la planta del CTRUZ ayudará a utilizar luego ese material para nutrir los terrenos en los que crecerá El Bosque.

Peñaflor y Garrapinillos (en la zona del Canal Imperial) son las zonas en las que se cubrirá mayor superficie de plantación. Pero este año el gran protagonismo lo tendrá, como se indicaba, el entorno urbano y periurbano, con La Olmeda de Torre Ramona como principal protagonista en sus dos fases de recuperación. También se continuarán los trabajos en Parque Venecia, ampliando aún más las actuales plantaciones.

El Parque Bruil, donde se plantarán más de 100 árboles ligados al proyecto; la plaza ubicada junto a La Zaragozana; y parcelas en Miralbueno y Valdefierro constituyen los más destacados “espacios de oportunidad” que cobrarán este año nueva vida gracias al Bosque de los Zaragozanos.

La presentación de la quinta temporada ha contado con la presencia de la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el director de ECODES, Juan Ortiz. Además de informar sobre los datos previstos en esta campaña, el acto se ha completado con la plantación de tres árboles simbólicos en los jardines del edificio de Casa Jiménez, donde está la sede de la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública, que gestiona el proyecto.

Temporada anterior

En la anterior temporada los trabajos se centraron, como novedad, en la vertebración de nuevas conexiones en espacios como el Corredor Verde en La Cartuja Baja y el Río Ebro o las rampas de Parque Venecia, así como espacios de conexión en Torrero-La Paz y en los trabajos para la recuperación de La Olmeda de Torre Ramona, en Las Fuentes, entre otros espacios. Así, se alcanzaron ya los 205.000 árboles y arbustos plantados. Además, se siguió trabajando en el programa educativo asociado al proyecto, por el que han pasado ya más de 27.000 escolares en plantaciones y en actividades dentro y fuera de las aulas.

La colaboración público privada sigue siendo uno de los ejes fundamentales del proyecto. Actualmente hay más de un centenar de empresas colaboradoras, así como unas 50 entidades ciudadanas. Casi 3.000 zaragozanos han participado también apadrinando árboles a través de las diferentes campañas y plantaciones llevadas a cabo en estos años.