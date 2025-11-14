Un mítico bar del centro de Zaragoza, a la venta por 120.000 euros: "Ya hemos tenido llamadas de interesados"

Si hay una zona en Zaragoza con ambiente durante los siete días de la semana es, sin lugar a dudas, la calle Cádiz. Ubicada en pleno centro de la capital de Aragón, está repleta de bares y restaurantes donde elegir. Más de uno de sus locales tiene una alta popularidad, ya sea por su cerveza o sus amplias terrazas.

Es por eso que sorprende que uno de los bares más frecuentados de la calle haya cerrado sus puertas. Se trata del local de la cadena Aires del Sur, que llegó a tener hasta tres locales en la ciudad. Otro en el Áctur, que también ha cerrado, y un tercero en el Tubo (en la calle Mártires).

Sobre el ubicado en el barrio del Áctur, pese estar sin actividad desde principios de este año, ha recibido una multa de 1.500 euros por haber realizado su actividad sin licencia de funcionamiento. Al menos, así consta en el orden del día de la gerencia de Urbanismo celebrada este pasado lunes.

El de la calle Cádiz, donde los ciudadanos viajaban hasta Andalucía a través de sus tapas, se encuentra actualmente en proceso de traspaso. Según ha podido confirmar este diario, el propietario ha decidido cesar la gestión directa del negocio, que hasta ahora "no se había llevado de forma satisfactoria".

Según fuentes próximas a la gestión, el establecimiento -un bar-cafetería con especialidad en productos de Huelva- no cuenta tampoco con licencia de actividad en vigor, ya que el trámite "se paralizó durante el proceso de traspaso por falta de documentación". No obstante, se espera que la situación pueda resolverse "sin grandes complicaciones una vez se presente la documentación pendiente" y se adapten algunos aspectos de la fachada a la normativa vigente.

3.500 euros de alquiler

El alquiler del local asciende a unos 3.500 euros mensuales. Por el traspaso, los propietarios solicitan 120.000 euros, pese a que el negocio permanece cerrado y sin cartera activa de clientes.

El inmueble cuenta con 120 metros cuadrados, una terraza privada y en calle con capacidad para 30 mesas, además de una oficina en el interior. El establecimiento no dispone de cocina ni salida de humos, aunque está equipado con freidora de aire, lo que limita su actividad al servicio de cafetería y productos sin elaboración compleja.

Según han confirmado, varios interesados ya han preguntado por el local. Desde el entorno del local confían en que la licencia pueda reactivarse sin incidencias, y señalan que "el nuevo titular probablemente podría renovar la imagen y la marca del negocio". También existe la posibilidad de financiación a través de distribuidoras de cerveza o de forma privada, siempre que se presenten garantías y avales.