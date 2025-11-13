Multas de hasta 3.000 euros por la suciedad acumulada en solares de Zaragoza: hay cinco propietarios sancionados

Un solar en el el barrio del Gancho, en una imagen de archivo. Europa Press Zaragoza

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Zaragoza ordena la limpieza y conservación de solares en Zaragoza. Tampoco es nuevo que se sancione a varios propietarios por no hacerlo, pese a que ya se le había requerido y avisado meses atrás. Y este incumplimiento, por menor que pueda parecer, puede conllevar sanciones de hasta miles de euros.

De hecho, algunas rondan los 3.000 euros. Como la que le ha impuesto la Gerencia de Urbanismo, celebrada este pasado lunes, a una parcela ubicada en la calle Lorenz Sebastián con Oriz García, cuyo propietario deberá pagar un total de 2.881 euros.

Le sigue el solar ubicado en la calle Gracia Royo con Oriz García, con una multa coercitiva de 2.000 euros y otro, en la misma zona, con una sanción de 1.666 euros. También el dueño de la parcela ubicada en la calle Binefar deberá pagar 524,86 euros por incumplir la orden de Gerencia y, en la calle San José Pignatelli, número 5, la propiedad del solar asumirá 800 euros de sanción por lo mismo.

Tipo de actuaciones

Este tipo de actuaciones se requieren de forma inmediata cuando las condiciones del terreno pueden perjudicar a los vecinos o conllevan problemas de salubridad. En otros casos, menos urgentes, el Consistorio deja unos meses de margen para que los propietarios acometan los trabajos de limpieza.

Además de la limpieza, en algunos casos también se les demanda vallar la superficie o arreglar socavones y desperfectos. Se trata de parcelas que, en su mayoría, están repletas de basura y maleza, lo que hace que se conviertan en focos de proliferación de plagas.

Pero, cuando el tiempo se acaba y no hay resultados, la gerencia de Urbanismo toma medidas contra los dueños de las parcelas. Este pasado lunes los técnicos pasaron revista de los solares pendientes y acabaron con sanciones en estos cinco terrenos.

Si los requerimientos no son atendidos, el Ayuntamiento procede a abrir el proceso sancionador correspondiente. En una primera fase, se contemplan multas que representan el 2% del valor total de la obra.

Sin embargo, si la falta de cumplimiento continúa, se imponen sanciones coercitivas de importe superior (como es el caso de las cinco sancionadas esta semana). Además, el Consistorio tiene la facultad de intervenir directamente y enviar posteriormente la factura al propietario, o bien actuar mediante providencias, un recurso que se utiliza únicamente en situaciones consideradas "extraordinarias".

Solares municipales

Hace exactamente un año el Ayuntamiento sacó a licitación un contrato para, precisamente, acometer la reforma y limpieza "imprescindible" de cuatro solares en el entorno del barrio del Gancho. Dos de ellos estaban ubicados en la calle de Agustina de Aragón, otro en Basilio Boggiero número 125 y el siguiente ubicado en la calle las Armas número 129.

El objetivo, tal y como se señalaba en los pliegos, era evitar la insalubridad y el deterioro del medioambiente en la zona, así como eliminar el mal estado de conservación en el que se encuentran los solares y mejorar su apariencia pública. El precio de cada actuación rondaba entre los 36.000 y los 45.000 euros.